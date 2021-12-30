South China Morning Post Оригинал

SCMP: патриотическое образование и запрет на тату — власти КНР сделают из футболистов пример обществу

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В Китае Государственное управление по делам физкультуры и спорта запретило футболистам национальной сборной делать новые татуировки и настоятельно рекомендовало свести имеющиеся, сообщает South China Morning Post. Ведомство, также предписавшее организовать для футболистов идеологическое и политическое просвещение, считает, что новые правила помогут спортсменам подавать пример обществу.
SCMP: патриотическое образование и запрет на тату — власти КНР сделают из футболистов пример обществу
Reuters

Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР вышло на новый уровень в своём неприятии татуировок, пишет South China Morning Post.

 

В 2018 году ведомство предписало футболистам прикрывать нательную живопись во время матчей — теперь же спортсменам и вовсе запрещается делать татуировки и настоятельно рекомендуется сводить имеющиеся. 

 

Как отметило управление в своём заявлении, национальные сборные на всех уровнях должны строго отслеживать выполнение новых требований, которые необходимы для того, чтобы спортсмены подавали достойный пример обществу. 

 

«Спортсменам национальной сборной и национальной молодёжной сборной до 23 лет строго запрещено делать новые татуировки. А тем, у кого они уже есть, рекомендуется их удалить, — цитирует управление South China Morning Post. — В особых случаях, обговорённых со сборной, игроки должны закрывать свои татуировки во время тренировок и матчей». 

 

По новым правилам молодые игроки со свеженабитыми татуировками не будут приглашаться в национальную сборную. Также есть предложения, чтобы Китайская футбольная ассоциация ввела дисциплинарные меры для уже действующих игроков национальной сборной, которые нарушают правила. 

 

Как обращает внимание газета, в последние годы татуировки приобрели популярность среди выдающихся китайских футболистов. К примеру, своими нательными украшениями известен защитник Чжан Линьпэн, которому уже предписывали прикрывать многочисленные татуировки во время игр за национальную сборную и его клуб «Гуанчжоу». 

 

Однако, как подчёркивает издание, процесс удаления татуировок весьма болезненный и стоит недёшево. Об этом не понаслышке знает голливудский актёр Марк Уолберг, который в течение пяти лет свёл все свои тату. Позднее процесс удаления актёр сравнил с тем, как если бы в него «раз за разом стрелял жир при жарке бекона». «Было ужасно больно. Надеюсь, они усовершенствуют технологию. Но когда я это делал, дерматолог сказал мне, что это займёт от пяти до семи сеансов, — это заняло пять лет, и ходил я раз в месяц», — прокомментировал Уолберг. 

 

Помимо нововведений в отношении внешнего вида футболистов, Управление по делам физкультуры и спорта также заявило о необходимости обеспечить спортсменам идеологическое и политическое просвещение, которое поможет «усилить патриотическое образование». 

 

По мнению ведомства, новые требования «укрепят чувство долга, ответственности и чести и помогут создать национальную сборную, способную побеждать и сражаться достойно, показывая великолепную игру». Как добавляет South China Morning Post, пока неясно, когда именно правила вступят в силу. Следующая игра китайской сборной будет против Японии и состоится 27 января в рамках отборочного турнира чемпионата миру по футболу. Затем 1 февраля китайцы сыграют со сборной Вьетнама.

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South China Morning Post Китай Азия
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