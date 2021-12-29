WION: «зелёную» китайскую Олимпиаду грозит омрачить пекинский смог

Китай пообещал провести первую в истории углеродно-нейтральную Олимпиаду и в рамках подготовки провёл масштабную работу, чтобы обеспечить «зелёные» игры, — высадил деревья, установил ветряные установки и солнечные энергостанции. Однако, как передаёт WION, власти предупреждают, что угроза появления смога в Пекине во время соревнования по-прежнему велика.

Помимо коронавируса, Китай также ведёт борьбу с климатическими изменениями. В преддверии зимней Олимпиады в феврале и церемонии открытия Пекин — столица, где смог далеко не редкость, — готовится к худшему.

Китай намерен провести в феврале, как он утверждает, первые в истории углеродно-нейтральные Олимпийские игры. Однако принимающий город чувствует на себе давление опасений по поводу качества воздуха. Власти предупредили, что угроза появления зимнего смога в Пекина по-прежнему велика.

Все 26 олимпийских объектов распределены между столицей и городами в окружающей её провинции Хэбэй. В этом регионе преобладает тяжёлая промышленность. Хэбэй пообещала «трансформировать и модернизировать» свою экономику. С тех пор как в 2015 году Китай был выбран местом проведения Олимпиады, страна засадила деревьями тысячи гектаров территории в Пекине и провинции Хэбэй, построила ветряные энергоустановки и солнечные электростанции и переместила сотни предприятий.

В ходе пресс-тура, организованного властями на этой неделе, китайские чиновники заверили, что все объекты будут пользоваться исключительно возобновляемой электроэнергией. При этом власти опровергли слухи о том, что предприятия тяжёлой промышленности, загрязняющие окружающую среду, будут закрыты перед Олимпиадой.

Природоохранная организация «Гринпис» заявила, что без дополнительных данных сложно определить, сможет ли Китай достичь своей цели по проведению углеродно-нейтральных соревнований.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2021 года.