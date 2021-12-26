The Hill: единства нет — бойкот Вашингтоном пекинских Игр поддержали далеко не все его союзники

Партнёры Вашингтона так и не выступили единым фронтом против предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Многие союзники США не поддержали их «дипломатический бойкот» пекинских Игр и планируют всё-таки отправить в Китай делегации своих дипломатов, пишет The Hill. Отдельные эксперты полагают, что подобные акции лишь помогают Пекину лучше понять, где пролегают линии раздела между странами Запада.

Инициированный администрацией президента США Джо Байдена дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиады в Пекине оказался «ограниченно успешным» шагом. Хотя в его пользу высказались представители обеих главных партий Америки и многих правозащитных организаций, а также многие ключевые союзники Вашингтона, включая Великобританию, Канаду и Австралию, всеобщего одобрения эта мера отнюдь не снискала, пишет The Hill.

Так, Франция решила всё же отправить в китайскую столицу своих дипломатов, заявив, что выступает против использования спортивных мероприятий для выражения озабоченности по вопросам прав человека, подчёркивается в материале американского издания. Не участвует в бойкоте и Южная Корея — в Сеуле говорят, что не могут так поступить, поскольку активно сотрудничают с Китаем по проблеме Северной Кореи, напоминает обозреватель The Hill. Наконец, окончательного решения о том, присоединяться ли к бойкоту, до сих пор не принял ЕС, поскольку страны — члены блока придерживаются в данной дискуссии разных точек зрения, отмечает автор.

Как уточняет журналист, глава МИД Германии неоднократно призывал европейцев проявить в вопросе Олимпиады единство и занять одну общую позицию, тогда как власти Италии, которая должна будет принять следующую зимнюю Олимпиаду в 2026 году, к бойкоту присоединяться не планируют, о чём сообщил информагентствам в начале декабря источник в правительстве этой страны. В свою очередь, Литва своих дипломатов на предстоящие Игры посылать не будет, дабы таким образом выразить протест против «кампании экономического принуждения», развязанной Китаем в ответ на решение Вильнюса вывести на новый уровень отношения с Тайванем, пишет автор.

Представители правительства Норвегии, которая традиционно является одним из «тяжеловесов» медального зачёта зимних Игр, также отправят в Пекин и спортсменов, и дипломатов — пусть и соблюдая все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, сообщили The Hill в МИДе страны. При этом, по некоторым данным, пекинские Игры пропустят японские дипломаты, тогда как власти Новой Зеландии заявляют, что оставят своих дипломатических работников дома из-за того же коронавируса, пишет газета.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил в беседе с корреспондентом The Hill, что команда американского президента не собирается проводить глобальную кампанию вместе с партнёрами, однако «провела консультации с союзниками и заранее предупредила их о нашем решении». «Мы всегда ожидаем, что каждый из них будет принимать решение самостоятельно, на что они имеют исключительное право», — цитирует чиновника издание.

По мнению директора Международного института при Мичиганском университете Мэри Галлахер, отсутствие единства среди партнёров США может сыграть на руку Китаю. «На мой взгляд, главная проблема такого рода бойкотов в том, что они чаще всего дают Пекину чёткое представление о том, где пролегают линии раздела между союзниками США и другими западными демократическими странами, — заявила она в интервью The Hill. — Они, так сказать, подсвечивают для Китая, где у нас имеются разногласия и кто не готов вставать на сторону США, когда они предпринимают такие шаги».

По информации The Hill, правозащитные организации по-прежнему призывают к полному бойкоту пекинской Олимпиады, но пока сосредоточили усилие на работе со спортсменами и спортивными организациями, проводя среди них разъяснительную работу о сообществах внутри Китая и территорий под его контролем, которые страдают от преследований со стороны китайских властей.