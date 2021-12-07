NYTimes: «пощёчина Китаю» — США заявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации президента США Джо Байдена посчитали нецелесообразным отправлять делегацию американских официальных лиц на предстоящую Олимпиаду в Пекине, пишет The New York Times. Как отмечает издание, этот дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — пощёчина Китаю за нарушения прав человека.
Решение США не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине — это «пощёчина Китаюза нарушения прав человека», пишет The New York Times.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации посчитали нецелесообразным посылать делегацию американских официальных лиц на Олимпиаду с учётом «геноцида и преступлений против человечности» в китайской провинции Синьцзян.
«Мы не будем способствовать привлечению особого интереса к этим Играм», — отметила Псаки.
Этот дипломатический бойкот позволит американским спортсменам принять участие в соревнованиях, однако данный шаг Белого дома рассматривается как «оскорбление и одно из самых публичных осуждений» Пекина со стороны президента Байдена. Китай заявил, что ответит на это «решительными контрмерами».
Как напоминает издание, давление на Белый дом со стороны членов конгресса США от обеих партий нарастало в течение нескольких месяцев. Законодатели настаивали на необходимости привлечь Китай к ответственности за притеснения мусульман-уйгуров в провинции Синьцзян, а также за подавление демократических протестов в Гонконге.
Эти призывы только усилились после исчезновения из общественной жизни звезды тенниса Пэн Шуай, которая незадолго до этого обвинила одного из лидеров Коммунистической партии Китая в сексуальном насилии.
О том, что США, возможно, не станут отправлять свою делегацию на Игры, Байден заявил ещё в прошлом месяце после того, как провёл виртуальную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, отмечается в статье.
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