CNN: Япония не пришлёт своих государственных деятелей на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Японские высокопоставленные государственные деятели не приедут на зимние Олимпийские игры в Китай, сообщает CNN. Отмечается, что власти Японии связали это решение с уважением прав человека, однако не стали называть его дипломатическим бойкотом.
Япония не отправит на зимнюю Олимпиаду в Пекин своих высокопоставленных чиновников, сообщает CNN. При этом в Токио не стали называть это решение дипломатическим бойкотом.
По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, причина такого решения связана с тем, что Япония «считает важным уважение прав человека». Мацуно также добавил, что Игры посетят главы оргкомитетов Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также глава японского Олимпийского комитета.
CNN напоминает, что ранее премьер Японии Фумио Кишида заявил о том, что не планирует посещать Игры в Пекине. Согласно данным японских СМИ, Кишида попал под давление внутри своей собственной партии: его призывают занять более жёсткую позицию в отношении КНР. Как отмечает издание, отношения с Пекином всегда были деликатной темой для Японии — союзника США с одной стороны и крупного экономического партнёра Китая с другой.
Многочисленные активисты давно призывают к бойкоту Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае, напоминает CNN. На данный момент дипломатический бойкот Играм объявили США, Великобритания, Канада и Австралия.
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