США объявили, что не собираются направлять свою официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине, при этом американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях и мероприятие пройдёт как обычно, обратил внимание главный редактор Global Times Ху Сицзинь. По мнению китайского журналиста, своим поведением Америка демонстрирует «высшую степень нарциссизма» и самонадеянности — и ей уже пора снова научиться критически себя оценивать.

ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: В понедельник США объявили, что не будут направлять официальную делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине. При этом сами Белый дом и Госдепартамент не стали использовать термин «дипломатический бойкот».

Вашингтон сообщил о своём решении всего за три дня до старта «саммита за демократию». Цель этого решения, очевидно, заключается в том, чтобы нарастить динамику вокруг того, что, по сути, представляет собой саммит для формирующихся клик.

Американские спортсмены будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине, как обычно. Так же как и спортсмены из других стран. Если смотреть на ситуацию в целом, то успех мероприятия предопределён.

Вашингтон со всей серьёзностью преподнёс тот факт, что США не собираются направлять свою официальную делегацию. Это демонстрация высшей степени нарциссизма с их стороны. Пусть США развлекаются и не пускают своих чиновников на Олимпиаду, считая это разменной монетой. Они настолько самонадеянны, что когда-нибудь, возможно, запросят плату за то, что будут посещать общественные уборные в иностранных городах.

Больше всего на данный момент США необходимо снова научиться критически себя воспринимать. Им необходимо осознать, что их поведение в отношении зимней Олимпиады — всё равно что бегать нагишом в знак протеста, а это не искусство.

Дата публикации 07 декабря 2021 года.