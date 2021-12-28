South China Morning Post Оригинал

SCMP: неправильный бойкот — Китай подтвердил, что США запросили визы на Олимпиаду для 18 официальных лиц

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Как заявил МИД КНР, китайская сторона получила заявления на визы на период Олимпиады для 18 официальных лиц из США. По данным South China Morning Post, это сотрудники Госдепа «низшего и среднего звена». На взгляд Пекина, подобное поведение Америки противоречит её же дипломатическому бойкоту, но Вашингтон настаивает, что визы нужны не для «официальных представителей», а для специалистов в сфере безопасности и медицины.
SCMP: неправильный бойкот — Китай подтвердил, что США запросили визы на Олимпиаду для 18 официальных лиц
Reuters

Китай подтвердил, что получил заявления на визы для официальных лиц из США, которые собираются приехать на Олимпийские игры в Пекине, сообщает South China Morning Post. По данным издания, ранее американское правительство подало заявления на трёхмесячные визы для 18 человек, которые будут задействованы в «операциях по поддержке безопасности» в период соревнований. При этом за несколько недель до этого США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады

 

От своего осведомлённого источника газета узнала, что большая часть тех, для кого запрашивались визы, — сотрудники Госдепа «низшего и среднего звена». Более того, как утверждают источники, американская сторона уведомила китайские власти, что может запросить визы ещё для 40 человек. 

 

Как напоминает South China Morning Post, 6 декабря Белый дом объявил, что в знак протеста против «геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне» не собирается отправлять на игры в Пекине официальную делегацию США. 

 

В понедельник 27 декабря МИД КНР подтвердил, что получил заявления на получение виз, и отметил, что эти заявки будут обрабатываться в соответствии с действующими правилами и «по принципу взаимности». «Недавно Америка с целью политической манипуляции устроила определённый фарс и заявила, что не будет направлять на зимнюю Олимпиаду в Пекине каких-либо дипломатов или официальных представителей, хотя в действительности её никто и не приглашал», — подчеркнул представитель МИД Чжао Лицзянь. 

 

По мнению Китая, присутствие на играх 18 сотрудников Госдепа противоречит понятию бойкота. Вашингтон же настаивает, что речь идёт не об официальных представителях, а о специалистах в сфере медицины и безопасности. 

 

«Мы снова призываем США продемонстрировать олимпийский дух, прекратить политизировать спорт и прекратить в дальнейшем выступать с комментариями или предпринимать действия, которые бы воспрепятствовали проведению зимних Олимпийских игр в Пекине», — заявил китайский МИД. 

 

Комментарии читателей на сайте South China Morning Post:

 

Lee T.: Раз уж США официально сообщили, что не будут направлять никаких дипломатов или официальных представителей на зимнюю Олимпиаду в Пекине, то Китаю следует вежливо отказывать в выдаче виз, до тех пор, пока США официально не объявят об отказе от бойкота. Потому что грубо и невежливо раздавать визы вопреки озвученным желаниям президента США и Белого дома!!!

 

Raymond L.: Что же, теперь Австралия и Канада снова подпоют США и выстроятся в очередь за визами для своих чиновников? Их хозяин передумал, так теперь и им надо, нет?

 

hong**@******: США, «страна свободы», свободно объявляет бойкот и тут же подаёт на визы. Может, это всё «байденамнезия»? Вот что бывает, когда придумываешь несуществующие проблемы вроде Синьцзяна. 

 

Lee J.: «Вашингтон настаивает, что речь идёт не об официальных представителях, а о специалистах в сфере медицины и безопасности». Никогда не слышал, чтобы Госдеп задействовал своих дипломатов для обеспечения безпасности и предоставления медицинских услуг. А что сделают остальные участники альянса «пяти глаз»? Тоже направят своих дипломатов, чтобы обеспечивать безопасность и предоставлять медицинские услуги?

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