DT: новые исследования предостерегают об опасности электронных сигарет для зрения

Калифорнийские учёные в ходе масштабного исследования выявили, что любители электронных сигарет на 34% чаще страдают от различных нарушений зрения по сравнению с теми, кто этого никогда не пробовал. Эти факты опровергают утверждения о том, что электронные сигареты являются безопасной альтернативой обычному курению, сообщает The Daily Telegraph. Между тем Всемирная федерация здравоохранения в прошлом году назвала «эпидемией» значительный рост популярности вейпинга в разных странах, отмечается в статье.

Электронные сигареты могут серьёзно повредить зрение — это было выявлено в ходе новых масштабных исследований, проведённых в США. Они предполагают, что содержащиеся в паре химические вещества создают угрозу для здоровья глаз, пишет The Daily Telegraph. Это опровергают рекламные утверждения о том, что вейпинг служит «безопасной альтернативой» курению, отмечается в статье.



Новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом, охватило более 1,1 млн жителей США в возрасте от 18 до 50 лет. У них спрашивали в анкете за период с 2016-го по 2018 год, курят ли они либо употребляют вейпы, а также страдают ли они нарушениями зрения. В результате калифорнийские учёные обнаружили, что любители электронных сигарет на 34% чаще страдают от нарушений зрения по сравнению с теми, кто никогда не пробовал, а бывшие вейперы — на 14% чаще, сообщает The Daily Telegraph.



Давно известно, что традиционные сигареты, в дыме которых содержится более 4 тыс. различных химических веществ, могут навредить зрению. Однако электронные сигареты при этом рекламируются в Великобритании как «значительно более безопасные», а власти заявляют, что они наносят как минимум на 95% меньше вреда, поясняется в статье.



Их популярность в последнее время резко возросла, особенно среди молодёжи — хотя представители сферы здравоохранения обычно советуют использовать эти устройства лишь курильщикам в качестве средства постепенного отказа от курения. В прошлом году Всемирная федерация здравоохранения охарактеризовала значительный рост использования электронных сигарет как «эпидемию», говорится в статье. По статистике, количество вейперов в Великобритании выросло с 700 тыс. человек в 2012 году до 3,6 млн в 2021 году.



Электронные сигареты обычно содержат аэрозольную жидкость, состоящую из никотина, ароматизаторов и растворителей, таких как пропиленгликоль или глицерин. Исследователи полагают, что содержащиеся в этой жидкости растворители могут повредить слёзный канал, а также вызвать в организме «окислительный стресс», который приводит к ухудшению зрения, пишет The Daily Telegraph.



Специальное исследование на эту тему, проведённое в Малайзии в 2019 году, показало наличие связи между использованием электронных сигарет и усилением симптоматической сухости глаз, также ухудшением слёзной плёнки. Его авторы выдвинули версию, что растворитель пропиленгликоль в жидкости для вейпа производит свободные радикалы, которые повреждают липидный слой слёзной пленки.



У вейперов, участвовавших в исследовании, был выявлен при этом повышенный уровень рефлекторного слезотечения, поясняется в статье. Ещё одна теория предполагает, что электронные сигареты вызывают «окислительный стресс» и снижение уровня антиоксидантов в организме, что приводит к развитию катаракты, возрастной дегенерации и даже может спровоцировать глаукому.



Клинический эпидемиолог из Ливерпульского университета профессор Саймон Кейпуэлл заявил в беседе с журналистами, что существует чёткая связь между курением и ухудшением зрения, поскольку в парах электронных сигарет также содержится «много неприятных токсинов». По его мнению, новое исследование ещё не доказывает прямую причинно-следственную связь между вейпингом и нанесением вреда глазам. Однако врачам необходимо тщательно проанализировать результаты и обращать внимание на появление новых нарушений зрения у вейперов, особенно у тех людей, кто никогда не курил обычные сигареты, подчеркнул профессор.



В 2020 году Комитет по токсичности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде (независимый консультативный орган при правительстве Великобритании) выпустил доклад о том, что хотя переход от обычного курения к электронным сигаретам может снизить общий риск для здоровья в отношении курильщиков, однако не курившие ранее люди, которые пристрастились к вейпингу, в то же время создают дополнительные риски для своего организма.

Правительство Великобритании выделяется на международной арене своим «энтузиазмом» в сфере продвижения вейпинга как средства отказа от курения. Сторонники этой политики утверждают, что такой подход действительно стимулирует многих отказаться от табака, и при этом заверяют, что реклама электронных сигарет не адресована напрямую молодёжи, отмечается в статье.



Между тем ещё одно специализированное исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что электронные сигареты связаны со значительными неблагоприятными кардиореспираторными и иммунологическими изменениями в организме их потребителей. Данные свидетельствуют о том, что употребление этих устройств повышает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, а также снижает эластичность артерий, констатирует The Daily Telegraph.