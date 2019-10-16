Euronews: Европа не боится вейпинга из-за жёстких требований к производителям

После появления сообщений о болезни и даже смерти курильщиков электронных сигарет в США в американском обществе развернулась бурная дискуссия о возможном вреде вейпинга. Между тем в Европе многие до сих пор считают это безопасной альтернативой табаку. По словам экспертов, жёсткие нормы ЕС гарантируют максимальную защиту потребителей, поэтому у них нет причин для беспокойства, передаёт Euronews.

В Соединённых Штатах Америки электронные сигареты стали поводом для серьёзного беспокойства.



ВЕДУЩИЙ NBC: Сегодня, после госпитализации восьми молодых людей, возникла большая озабоченность. Центр по контролю профилактики заболеваний изучает необычную медицинскую проблему…



Однако в Европе курение электронных сигарет всё ещё является распространённым способом отказа от табака.



РОЖЕ ЖЕНЕ, глава французского Агентства санитарной безопасности: Из-за курения обычных сигарет ежегодно умирает 74 тысячи человек. Вейпинг — это гораздо более безопасная альтернатива табаку.



За последние несколько недель в пяти американских штатах были введены запреты на электронные сигареты из-за смерти более чем 20 человек и нескольких сотен случаев лёгочных заболеваний. Однако в Европе дела обстоят иначе: британские газеты сообщали об одной возможной смерти, но было это в 2010 году. Французские, итальянские и испанские власти заявляют, что не видят в вейпинге проблемы. Сейчас появилась озабоченность, что паника в США приведёт к тому, что люди откажутся от электронных сигарет и снова начнут курить обычные.



МАРТИН ДОКРЕЛЛ, управление здравоохранения Англии: Чем чаще мы говорим людям, что электронные сигареты опасны, тем серьёзнее это может отразиться на их здоровье! Если они будут думать, что электронные сигареты вредят организму так же, как курение табака, меньше курильщиков будет переходить на вейпинг.



РАЙАН ТОМПСОН, корреспондент Euronews: Есть немало объяснений тому, почему американские электронные сигареты столь опасны для потребителей. Во-первых, отличается химический состав: эти картриджи, приобретённые в США, содержат втрое больше никотина, чем их французские аналоги. Кроме того, рынок электронных сигарет в США плохо регулируется. Некоторые изделия приобретаются для курения марихуаны, а также других веществ, которые, как говорят медики, организму особенно трудно перерабатывать.



ДЖОНАТАН УИНИКОФФ, доктор медицинских наук: Курение электронных сигарет само по себе негативно влияет на лёгкие и иммунную систему. Поэтому, когда добавляется ещё какой-нибудь вредный продукт, организм оказывается беззащитен.



В лабораториях в США в жидкостях для вейпов были обнаружены гликоль, тяжёлые металлы и канцерогены. Однако самой большой проблемой, по словам экспертов, остаются определённые масла, которые не выводятся из лёгких. В Евросоюзе более строгие нормы: подобные добавки запрещены, а уровень никотина ограничен.



АНКА ПАДУРАРУ, представитель Еврокомиссии: Наша политика нацелена на максимальную защиту потребителей. Изготовители обязаны отчитываться о безопасности используемых ингредиентов.



Дата выхода в эфир 16 октября 2019 года.