FAZ: по-настоящему жестокие методы — в Новой Зеландии для разгона протестующих задействовали плохую поп-музыку

Протесты против обязательной вакцинации набирают обороты и в Новой Зеландии, сообщает Frankfurter Allgemeine. Для разгона палаточного лагеря, организованного активистами перед зданием парламента в Веллингтоне, в ход пошли инновационные средства — самые ненавистные песни и системы автополива. Однако демонстранты не сдаются: на действия властей они отвечают любимыми хитами и дождевиками.

Для разгона палаточного лагеря, организованного противниками вакцинации от коронавируса перед зданием парламента Новой Зеландии, местные власти прибегают к методам, которые, в зависимости от музыкальных предпочтений, могут показаться «несколько жестокими», пишет Frankfurter Allgemeine.

Вместо того чтобы применять слезоточивый газ, они включают динамики, из которых доносятся песни американского поп-исполнителя Барри Манилоу и хит 90-х Macarena. Вместо водомётов используются системы автополива. Эти меры были применены после того, как полиции не удалось вытеснить протестующих традиционными средствами. По данным полиции, в минувшие выходные перед зданием парламентского комплекса под названием «Улей» по-прежнему находилось около 3 тыс. человек.

Протесты в Новой Зеландии начались под влиянием акций протеста канадских дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации при пересечении американо-канадской границы. В Новой Зеландии были введены одни из самых строгих мер по борьбе с коронавирусом в мире. Долгое время властям удавалось сдерживать заболеваемость. Однако недавно премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о планах по постепенному ослаблению ограничений для вакцинированных. Для непривитых все ограничения остаются в силе.

Во вторник автоколонна протестующих со всей страны добралась до Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Перед зданием парламента демонстранты припарковали свои автомобили и грузовики и разбили палатки. Полиция попыталась очистить территорию от протестующих. Было задержано 122 человека.

Как сообщили в полиции, палаточный лагерь блокирует движение транспорта и мешает местным жителям. Кроме того, в полиции опасаются резкого роста заболеваемости коронавирусом среди демонстрантов, большинство из которых не носит масок. Также на территории перед зданием парламента отсутствуют санитарные узлы.

Глава полицейского управления столичного округа Корри Парнелл заявил, что использование громкой поп-музыки и систем автополива не является «тактикой полиции». Автором идеи стал спикер парламента Тревор Маллард. По информации СМИ, он использовал плейлист из 25 «самых ненавистных песен». В ответ на звуковую атаку демонстранты исполнили песню с говорящим названием We’re not gonna take it («Мы это не примем». — ИноТВ) рок-группы Twisted Sister. С системами автополива они решили бороться при помощи дождевиков, отмечает Frankfurter Allgemeine.