ABC: канадский «Конвой свободы» вдохновляет противников вакцинации в США и Европе

Демонстрации дальнобойщиков, сковавшие центр Оттавы, перекинулись на канадско-американскую границу в районе Детройта. Более того, протестное движение находит всё больше сторонников в США и Европе, которые хотят использовать его в качестве образца для борьбы с ограничениями по COVID, сообщает ABC News.

Мы переходим к тому, что творится сегодня вечером к северу от границы. В канадской столице продолжают развиваться события, и вводят чрезвычайное положение. Усиливающийся протест, который начался из-за обязательной вакцинации дальнобойщиков, перерос в протест против всех ограничений по COVID.

Сообщается, что сотни грузовиков «Конвоя свободы» заблокировали работу правительственного центра. И протесты распространяются на границе с США — длинные ряды фур выстроились на мосту Амбассадор в Детройте. С репортажем из Оттавы корреспондент ABC News Тревор Олт.

Сегодня вечером массовые протесты водителей грузовиков в Канаде перекинулись на американскую границу. На этом видео видны очереди фур на мосту Амбассадор, ведущем в Детройт. По словам чиновников, демонстранты увеличивают время ожидания на границе.

В это же время протесты продолжают парализовать столицу Канады уже 11 дней подряд. Сотни грузовиков и тысячи демонстрантов стопорят движение на улицах Оттавы. Так называемый «Конвой свободы», сначала протестовавший против обязательной вакцинации водителей грузовиков для пересечения границы, теперь призывает отменить все ограничения по COVID.

ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент: Шум здесь не смолкает. Шум двигателей и клаксонов, речей и музыки. Протестующие делают всё, чтобы их услышали.

ВОДИТЕЛЬ: Мы здесь с прошлой субботы.

ТРЕВОР ОЛТ: С прошлой субботы? Не покидаете свой грузовик?

ВОДИТЕЛЬ: Ага.

ТРЕВОР ОЛТ: На ваш взгляд, сколько вы ещё будете здесь находиться?

ВОДИТЕЛЬ: Пока что-нибудь не случится.

Власти объявили о введении чрезвычайного положения, ссылаясь на осквернение национальных памятников и демонстрацию некоторыми протестующими символов ненависти.

ПИТЕР СЛОЛИ, шеф полиции Оттавы: Мои сотрудники живут в этих районах и окрестностях. Они и их дети не могут уснуть. Они не могут отвести детей в школу.

Шеф полиции заявляет, что его город находится в осаде, и называет демонстрации общенациональным восстанием. Тем временем акции солидарности вспыхивают по всей Канаде и на Аляске. Их поддерживают сочувствующие во всех уголках мира, в том числе в США.

Более ста тысяч человек пытались профинансировать демонстрацию. Страница («Конвоя свободы». — ИноТВ) на GoFundMe, где удалось собрать несколько миллионов долларов, была закрыта. В заявлении компаний говорится, что ей пришлось вернуть платежи из-за возросшего количества сообщений о насилии и других незаконных действиях (со стороны протестующих. — ИноТВ).

ТРЕВОР ОЛТ: И, Дэвид, в то время как эти демонстранты сейчас находятся возле Детройта на мосту Амбассадор, самом оживлённом наземном переходе в Северной Америке, многие противники вакцин и ограничений по COVID хотят использовать их протест в качестве образца. Уже существуют некоторые свидетельства о потенциальных планах устроить подобные демонстрации в Европе и в Вашингтоне, округ Колумбия. Дэвид?

Ладно. Тревор Олт наблюдает за событиями к северу от границы. Спасибо, Тревор.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2022 года.