Insider: «ежедневная пытка» — суд на 10 дней запретил протестующим канадским водителям сигналить в клаксон

Жители Оттавы подали коллективный иск против нескольких десятков водителей, которые участвуют в протестах в центре канадской столицы и непрерывно сигналят в клаксоны своих грузовиков, пишет Insider. По словам истцов, нескончаемый шум по громкости достигает уровня рок-концерта и давит на психику. В ожидании дополнительных доказательств суд запретил водителям сигналить в течение 10 дней.

В понедельник 7 февраля Высший суд канадской провинции Онтарио запретил участникам протестов против коронавирусных ограничений в течение 10 дней сигналить гудками своих автомобилей, сообщает Insider.

Как напоминает издание, в столице страны Оттаве уже более недели водители грузовиков и другие протестующие в рамках движения «Конвой свободы» блокируют машинами центр города и непрестанно сигналят. Из-за митингов местные власти даже объявили чрезвычайное положение.

По данным местных СМИ, судья Хью Маклин постановил, что шум, создаваемый сигналящими водителями, нарушает «право граждан на тишину». Хотя у канадцев есть право проводить мирные акции протеста, громкий звук гудков может спровоцировать проблемы со слухом у местных жителей, добавил Маклин. «Прожимая клаксон, никакой хорошей мысли не выразить», — прокомментировал судья.

Как отмечает Insider, Высший суд вынес такое решение после коллективного иска на сумму $9,8 млн, который местные жители подали против почти 60 дальнобойщиков. По словам Пола Чампа, адвоката одного из истцов, клаксоны в Оттаве гудели на громкости 105—120 децибел, что по ощущениям на слух можно сравнить с рок-концертом.

Истец Ли Цзэси рассказала, что постоянный шум оказывает негативное воздействие на её психическое состояние, провоцирует проблемы со сном и не даёт спокойно находиться дома. Из-за действий протестующих жизнь в её районе превратилась в «ежедневную пытку», пожаловалась Ли.

Как заявил адвокат трёх ответчиков Кит Уилсон, протестующие пользуются свободой слова и самовыражения. «Это спонтанный, зародившийся в низах феномен, который начался в Канаде и теперь распространяется по всему миру в ответ на то, что мы все были вынуждены терпеть на протяжении двух последних лет. Это попытка положить конец этой вредоносной практике и невыносимым ограничениям», — объяснил юрист.

Судья Маклин подчеркнул, что запрет носит временный характер и в рамках рассмотрения дела ему потребуются дополнительные показания и подтверждающие документы. Пока неясно, как именно будет отслеживаться выполнение постановления, но по действующим в Канаде законам любому, кто нарушает судебные предписания, могут быть предъявлены обвинения в неповиновении суду.