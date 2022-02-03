DM: «неуловимые русские» — канадский телеканал высмеяли за попытку связать протесты дальнобойщиков с Москвой

Ведущая канадской государственной телерадиовещательной компании CBC Нил Коксал выдвинула ничем не обоснованную теорию заговора. Она предположила, что протесты против обязательной вакцинации, которые охватили столицу страны, «спровоцировали» представители Москвы. Её слова вызвали шквал негодования и насмешек в соцсетях, пишет Daily Mail.

Канадская государственная телерадиовещательная компания Canadian Broadcasting Company (CBC) распространяет «бредовую и необоснованную» теорию заговора. Согласно ей, за протестами дальнобойщиков против обязательной вакцинации, которые проходят в Оттаве и на границе с США, стоят «российские агенты», пишет Daily Mail.

Эту идею во время интервью с министром общественной безопасности Марко Мендичино выдвинула ведущая CBC Нил Коксал. В качестве доказательства своих слов она сослалась на напряжённость отношений между Москвой и Киевом, союзником Оттавы, поясняет издание.

«Учитывая поддержку, которую Канада оказывает Украине в нынешнем кризисе с Россией, я не знаю, будет ли это притянутым за уши вопросом, — сказала Коксал своему гостю. — Но существуют опасения, что российские агенты могут обострять ситуацию по мере роста этого протеста. Возможно, даже они провоцируют его с самого начала».

В коалицию «Конвой свободы», которая бойкотирует обязательную вакцинацию, входят 50 тыс. водителей. Она возникла среди рядовых канадцев в прошлом месяце и не имеет известных связей с Россией, обращает внимание Daily Mail.

Реплика ведущей CBC вызвала бурю негодования в социальных сетях, а отрывок из интервью набрал более полумиллиона просмотров. Пользователи раскритиковали журналистку за то, что она предлагала зрителям версию, полностью основанную на домыслах, в качестве новости, подчёркивает издание.

«Журналистская нечистоплотность, — написал один из пользователей в Twitter, комментируя «беспардонное» заявление Коксал. — Она касается этого движения не меньше всего остального. Мы не были бы в том положении, в котором находимся сейчас, если бы они (журналисты. — ИноТВ) просто выполняли свою работу».

Некоторые критиковали ведущую за то, что она вслед за президентом США Джо Байденом ищет след Москвы в проблемах другой страны. «Если сомневаетесь, вините всегда неуловимых «русских агентов»!» — написал в субботу один из пользователей. «У либералов одна мантра: Россия, Россия, Россия», — пошутил другой.

«У канадских СМИ явно больше нет свободы или желания сообщать правду, прямо как у китайских. Смехотворная история», — написал четвёртый комментатор. «По шкале от одного до десяти насколько тупыми они нас считают?» — риторически поинтересовался ещё один пользователь.

Параллельно с этим член городского совета Оттавы Мэтью Флёри пообещал конфисковать миллионы долларов, которые лидеры протестного движения собрали на платформе GoFundMe. Но позже чиновник удалил свой твит и ограничил просмотр своей страницы.

Организаторы «Конвоя свободы» Б. Дж. Дихтер и Тамара Лич заявляют, что вырученные средства пойдут на оплату топлива, еды и жилья для дальнобойщиков. Они утверждают, что правительство Трюдо лишает людей средств к существованию и ведёт себя, как «тиранические государства», против которых всегда боролась Канада.

Мирные протесты затронули Оттаву и участок американо-канадской границы в Альберте. Устроенная водителями блокада продолжается, несмотря на предупреждения полиции, что они разгонят «Конвой свободы», если дело примет дурной оборот.

Ранее Трюдо, который сейчас вместе с семьёй скрывается в неизвестном месте, заявил, что он не собирается вести переговоры с участниками протеста. Он объявил их «расистами» и «женоненавистниками», которые не уважают своих сограждан, заключает Daily Mail.