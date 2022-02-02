CBС: канадской полиции не удалось силой разогнать блокаду грузовиков на дороге в США

В Канаде уже несколько дней более сотни дальнобойщиков блокируют дорогу, ведущую из провинции Альберта в США, требуя отменить обязательную вакцинацию и масочный режим, сообщает CBC. Полиция безуспешно пыталась разогнать протестующих, число которых растёт, несмотря на критику со стороны властей.

ЙЕН ХЭНОМЭНСИНГ, ведущий CBC News: С нами на прямую связь выходит Эрин Коллинз из города Кутс в провинции Альберта, где продолжается противостояние (полиции и протестующих. — ИноТВ). Эрин, что сейчас происходит на заблокированном участке?

ЭРИН КОЛЛИНЗ, репортёр CBC News: Здесь день начался с того, что Королевская канадская конная полиция настоятельно призвала сегодня освободить эту дорогу к американской границе. На их пути встало около сотни фур и их непреклонных водителей.

Они здесь с субботы и намерены оставаться намного дольше. Эта блокада уже много дней мешает дорожному движению и торговле. Протестующие требуют отмены обязательной вакцинации и масочного режима в Альберте.

ДУГ ЭЛЗИНГА, сторонник блокады: Свободу нам даёт Бог, не правительство. Так что мы не должны просить правительство о свободе передвижения в своей стране.

В этой части Альберты поддерживают идеи, стоящие за этой блокадой, но в своих пределах.

ДЖИМ УИЛЛЕТТ, мэр Кутса: (Протест. — ИноТВ) ограничивает свободу передвижения — мою и жителей моего города, и поэтому стал чем-то, что я не могу одобрить.

Королевская канадская конная полиция пыталась убедить протестующих разойтись мирно, однако теперь их стратегия поменялась. Офицеры, согласно букве закона, предложили протестующим разойтись в последний раз перед тем, как силой их разогнать.

КЁРТИС ПЕТЕРС, капрал Королевской канадской конной полиции в Альберте: Сегодня члены нашей полиции добились определённого успеха в разгоне машин в заблокированном ряду, уходящем на север.

Первоначально они добились некоторого успеха, однако пока уезжали одни грузовики, ещё больше прибывало, пробиваясь сквозь полицейскую баррикаду и срывая планы очистить эту дорогу. Победа досталась протестующим, но какой ценой? Блокада не пострадала, но тактика, которую они использовали для её сохранения, лишает их поддержки даже среди политических союзников.

ДЖЕЙСОН КЕННИ, премьер-министр Альберты: И я призываю к спокойствию всех, кто симпатизирует вовлечённым в эту блокаду: пожалуйста, не приезжайте туда, пожалуйста, не усугубляйте и без того сложную ситуацию.

Но у сторонников есть собственное послание к премьеру.

ДУГ ЭЛЗИНГА: Премьер может покончить с этим прямо сейчас, просто открыв Альберту. Он наравне с Джастином Трюдо несёт за это ответственность, а не эти люди.

ЙЕН ХЭНОМЭНСИНГ: Эрин, премьер также заявил, что блокада должна прекратиться. Как обстоят дела с распоряжениями по общественному здравоохранению?

ЭРИН КОЛЛИНЗ: Джейсон Кенни говорит, что эти протестующие могут получить то, чего они добиваются, к концу месяца. Королевской канадской конной полиции необходимо открыть проезд намного раньше. Тем не менее водители этих грузовиков не собираются уезжать, их стало больше, и на дороге в сторону США по-прежнему затор.

ЙЕН ХЭНОМЭНСИНГ: Спасибо, Эрин.