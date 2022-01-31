Euronews: «омикрон» быстро распространяется и не щадит детей

Новый штамм COVID-19 продолжает распространяться быстрыми темпами в разных странах. Он также выявлен уже в 82 российских регионах. Из-за роста заболеваемости местные власти вводят новые ограничения, стараясь снизить нагрузку на систему здравоохранения. При этом всё чаще от «омикрона» страдают дети, передаёт Euronews.
Около 20 акций протеста против ограничительных мер были организованы в Вене в субботу. По данным полиции, на улицы австрийской столицы вышли около десяти тысяч человек. С 1 февраля в стране вступает в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей старше 18 лет.
В Австрии фиксируются рекордные показатели заражения в связи с распространением омикрон-штамма и повышением охватов тестирования, но невысокая нагрузка на систему здравоохранения позволила властям принять решение о постепенном смягчении санитарных мер. С 5 февраля рестораны могут работать до десяти часов вечера, комендантский час будет начинаться в полночь.
Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 82 регионах РФ. Cуточный прирост новых случаев заражения составил 113 тысяч, что также обусловлено расширением охвата тестирования. Наибольшее распространение инфекции наблюдается среди детей.
ЕЛЕНА МАКЕЕВА, главврач ДКБ №8 в Волгограде:50 процентов госпитализированных детей — это дети от нуля до четырёх лет. Это дети с интоксикацией, с высокой температурой. Но слава Богу, в течение двух-трёх дней температура купируется, они практически без пневмоний.
Из-за роста заболеваемости власти регионов вводят новые ограничения. Всё больше школ переходит на дистанционное обучение.
В России через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины против коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Как сообщили в Кремле, президенты условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.
Россотрудничество рассказало о результатах работы в Гагаузии. Как сообщили в пресс-службе агентства, в феврале прошлого года в рамках гуманитарной акции, организованной Общественным советом при Россотрудничестве, районным больницам Гагаузии была передана партия кислородных концентраторов.
Британия подготовила «самый жёсткий санкционный режим» в отношении России в ответ на «агрессию в отношении Украины». Об этом объявила глава британского МИД Лиз Трасс. По её утверждениям, «спрятаться будет негде».
Екатерина Крюнас, победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» —проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», открыла мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского в Городце (Нижегородская область).
Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал измышления о том, что Россия «собрала 100 тыс. военных» на границе Украины. Дипломат напомнил, что Москва эту цифру не называла и не подтверждала.