Euronews: «омикрон» быстро распространяется и не щадит детей

22:19 Диетолог Дианова дала советы по питанию людям с проблемной кожей Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала советы по питанию людям с проблемной кожей.

22:19 Постпред Украины при ООН: Киев не планирует наступлений в Донбассе Украина не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму, заявил украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица.

22:19 «Спартак» объявил о переходе футболиста сборной Люксембурга Перейры Опорный полузащитник сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс Перейра перешёл из швейцарского «Янг Бойз» в московский «Спартак».

22:14 Евросоюз перечислит Украине €600 млн в рамках помощи без предварительных условий Евросоюз перечислит Украине первую часть макрофинансовой помощи в размере €600 млн без предварительных условий, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.

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22:06 Червиченко считает «Базель» отличным местом для прогресса Чалова Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможную аренду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова швейцарским «Базелем» до окончания нынешнего сезона.

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22:01 Агент мексиканского футболиста Масиаса сообщил, что переговоры с ЦСКА приостановлены Николас Хичар, агент нападающего мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиаса, сообщил о приостановке переговоров с московским футбольным клубом ЦСКА по поводу возможного перехода его клиента.

21:56 Глава МИД Британии Трасс не исключила, что новые санкции затронут российские СМИ Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс не стала исключать, что российские СМИ подпадут под новый санкционный режим, разработанный Лондоном против Москвы на случай «агрессии против Украины».

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21:48 Гинцбург сообщил, что набор детей 6—11 лет для исследования вакцины начнётся через 20 дней В России через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины против коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

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21:36 Путин и Макрон условились оперативно проработать возможность личной встречи Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Как сообщили в Кремле, президенты условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.

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21:19 Премьер Украины Шмыгаль не наблюдает формирование ударных группировок России на границе Киев не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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20:47 «Спартак» хочет взыскать с Газизова более 100 млн рублей Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что клуб намерен взыскать с бывшего генерального директора Шамиля Газизова более 100 млн рублей.

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20:26 Победитель конкурса «Мастера гостеприимства» открыла мемориальный комплекс национального достояния в Городце Екатерина Крюнас, победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» —проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», открыла мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского в Городце (Нижегородская область).

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20:08 Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолётом воздушного пространства страны.

20:03 Постпред России Небензя: саботаж Минских соглашений может закончиться развалом Украины Саботаж минских договорённостей Киевом может закончиться плачевно, Украина разрушит себя сама, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

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20:02 Роналду, Погба, Рашфорд и Де Хеа отписались от Гринвуда в Instagram после обвинений в насилии Некоторые футболисты английского «Манчестер Юнайтед» отписались от одноклубника Мэйсона Гринвуда в Instagram после того, как его обвинили в домашнем насилии.

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19:59 Синоптик Шувалов прокомментировал сильные снегопады в столичном регионе Синоптик Александр Шувалов прокомментировал сильные снегопады в столичном регионе.

19:57 Генсек НАТО Столтенберг: армия Украины сейчас лучше подготовлена, чем в 2014 году Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что армия Украины сегодня лучше подготовлена, чем в 2014 году.

19:55 Источник: Кокориным интересуются клубы из России и Турции Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» намерен избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.

19:54 Постпред Небензя на заседании СБ ООН по Украине напомнил о «Колине Пауэлле и пробирке» Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал измышления о том, что Россия «собрала 100 тыс. военных» на границе Украины. Дипломат напомнил, что Москва эту цифру не называла и не подтверждала.

19:44 Черчесов прокомментировал первую победу у руля «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии Главный тренер «Ференцвароша» российский специалист Станислав Черчесов высказался о победе команды над «Уйпештом» в 18-м туре чемпионата Венгрии по футболу.

19:40 Постпред Небензя заявил о попытках Запада вбить клин между Россией и Украиной На сегодняшний день между Москвой и Киевом пытаются вбить клин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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