SRF: всему виной пандемия — на зимние каникулы в Швейцарии закрыли 80% лыжных лагерей

В январе из-за пандемии коронавируса в Швейцарии закрыли 80 процентов лыжных лагерей, сообщает SRF. Но некоторые школы всё равно решились отвести детей в горы. Занятия зимними видами спорта там проходили при строжайшем соблюдении масочного и тестового режимов. Однако избежать заболеваний всё равно не удалось, рассказывает швейцарский телеканал.

А теперь о Швейцарии. Вообще-то в эти недели должно было наступить время ежедневных занятий зимними видами спорта и ночных перешёптываний в спальне — время лыжных лагерей. Но из-за пандемии федеральное правительство и многие кантоны рекомендовали воздержаться от посещения лагерей с большим количеством детей. Поэтому в этом месяце были закрыты 80 процентов лагерей, а в феврале будут закрыты 50 процентов. Но некоторые школы всё равно решились съездить в лагерь на радость детям.

Около 90 детей из фрайбургской школы наслаждаются идеальными условиями на вершинах Лес Моссеса в кантоне Во. На входе они должны надеть маску.

ЖЕНЩИНА: Хулио, как дела? Ты улыбаешься. Вот тебе маска.

В лагерном доме везде действует масочный режим, кроме личных комнат и столовой.

ЕВА, школьница: Это немного утомляет, но со временем привыкаешь.

НОЙ, школьник: Маска нам, конечно же, не нравится, но я рад, что мы вообще смогли съездить в лыжный лагерь.

Здесь действуют жёсткие правила. На обеденный перерыв пускают группами, в каждую комнату заселяют не больше шести детей, другие комнаты посещать нельзя. Многие такие лагеря сейчас закрывают или переносят. Самое крупное объединение лыжных лагерей Швейцарии «Инициатива за зимние виды спорта» об этом сожалеет, но…

ТАНЯ ФРИДЕН, президент Инициативы за зимние виды спорта: Самое главное для нас — это то, что с начала пандемии бронирование мест в лагерях удвоилось. Для меня это центральный пункт. Учителя и главным образом дети хотят поехать в лагерь, побыть на свежем воздухе, пережить всё это, насладиться природой.

В кантоне Фрайбург школы сами решают, ехать им в лыжный лагерь или нет. Долго они не раздумывали.

СОФИ МОУРА, директор школы: У нас был выбор между неделей занятий в маске и неделей на свежем воздухе без маски. Сильный аргумент.

Но несмотря на все меры предосторожности и проведение тестов перед приездом в лагерь, одна из школьниц всё-таки заболела коронавирусом. Её изолировали вместе с её тремя соседями по комнате, а потом она уедет.

ЖЕНЩИНА: Твои родители едут. Ты уже упаковала свой чемодан? Надеюсь, у тебя останутся хорошие воспоминания о лагере?

ДЕВОЧКА: Да.

Другие тем временем взбираются на вершину. Несмотря ни на что, люди здесь считают, что эксперимент по посещению лыжного лагеря на фоне пандемии удался.

Дата выхода в эфир 29 января 2022 года.