Euronews: французская «Колонна свободы» идёт на Брюссель

Участники французской «Колонны свободы», выступающие против санитарных пропусков и других коронавирусных ограничений, намереваются дойти до Брюсселя. Как передаёт Euronews, несмотря на запрет бельгийских властей проводить манифестации, протестующие полны решимости достучаться до единой Европы.
Остановку в пригороде Лилля сделали участники французской «Колонны свободы» по пути из Парижа в Брюссель. До 1300 автомобилей из разных уголков страны переночевали на парковке супермаркета в местечке Фаш-Тюмениль недалеко от границы с Бельгией. Перед сном они провели небольшой митинг, скандируя: «Свободу!» и «Мы не отступимся!».
Несмотря на запрет бельгийских властей проводить манифестации в Брюсселе в этот понедельник, участники «Колонны свободы», выступающие против санитарных пропусков и других ограничений индивидуальной свободы, полны решимости достучаться до единой Европы.
САНДРИН, участница «Колонны свободы» из Лиона:Наш план состоит в том, чтобы посетить один за другим все европейские институты, ведь это происходит на общеевропейском уровне. Мы видим, что одно и то же творится почти во всех странах. Наше намерение — идти вперёд. Мы пока не знаем, как далеко зайдём, но сделаем всё, чтобы наш голос был услышан, потому что иначе не можем.
В пятницу вечером около 3 тысяч автомобилей съехались в Париж. Около сотни из них в субботу удалось прорваться на Елисейские поля.
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