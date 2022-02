Euronews: противники вакцинации в Европе усиливают влияние на политической арене

В Европе противники обязательной вакцинации против COVID-19 и санитарных ограничений всё активнее выходят на политическую арену. Аналитики отмечают, что эти движения и их сторонники всё больше влияют на политическую повестку, что становится особенно заметно с приближением выборов в целом ряде стран ЕС, передаёт Euronews.

Протестные акции против обязательной вакцинации и ограничений для непривитых стали регулярным событием для многих европейских столиц. Так и в Брюсселе, демонстранты еженедельно выходят на центральные площади и улицы города. Влияние антипрививочного движения в политике становится всё более и более явным.



AKB, бельгийский рэпер: Все те правила и запреты, которые власти вводят, — ошибка! Вот почему я здесь.



И всё больше организаций — таких как, например, «Объединённая Бельгия во имя свободы» — пытаются превратить недовольство граждан в инструмент политического давления.



САРКИС СИМОНЬЯН, организатор акции протеста: Гнев людей легитимен. Это нормально, что люди злятся, потому что данная ситуация их выводит из себя.



Но исчезнет ли это негодование с отменой ограничений? В краткосрочной перспективе некоторые антипрививочные движения могут повлиять на исход выборов в Европе, в том числе грядущих президентских во Франции. Как полагают аналитики, Эммануэль Макрон может увеличить шансы на победу, возложив ответственность за масштабы пандемии на непривитых.



ДЖЕЙКОБ КИРКЕГАРД, политолог из Германского фонда Маршалла США*: Я думаю, что это стратегически мудрый выбор Макрона. Потому что все опросы во Франции показывают, что подавляющее большинство — более чем две трети французов — поддерживают его жёсткую позицию в отношении непривитых и противников вакцинации.



В преддверии парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан придерживается другой стратегии. По данным опросов, 30 процентов взрослого населения страны отказываются прививаться, и более половины — против обязательной вакцинации. Логично, что правительство не желает отталкивать эту большую группу избирателей. Поэтому оно выбрало относительно мягкие антиковидные меры.



ДЖЕЙКОБ КИРКЕГАРД: Он действительно хочет понравиться этой категории избирателей. Орбан пытается заручиться поддержкой своего основного электората. Ему нужно, чтобы каждый избиратель ультраправых взглядов встал на его сторону — потому что, как показывают опросы, он проиграет в большей части городских районов. Это голоса людей с относительно высоким уровнем образования.



Согласно прогнозам, венгерское ультраправое движение «Наша Родина», которое делает ставку на антипрививочную кампанию, способно пройти в парламент — и, следовательно, поменять в нём расклад сил.



Дата выхода в эфир 08 февраля 2022 года.



* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018 г.