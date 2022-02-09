BFM TV: во Франции антиваксеры собирают свой «Конвой свободы» по примеру Канады
Они хотят воспроизвести блокаду, которая уже больше недели парализовала столицу Канады. Как и в Канаде, они назвали своё движение «Конвой свободы». Группы появились на Facebook несколько дней назад, и к этой, например, уже присоединилось более 257 человек. Их цель — собрать автомобилистов, мотоциклистов и водителей грузовиков со всей Франции и отправиться в Париж, чтобы в пятницу заблокировать все доступы в столицу.
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