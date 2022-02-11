Fox News: вместо руководства сеет распри — Трюдо на фоне протеста дальнобойщиков критикуют даже в его собственной партии

Масштабная акция канадских дальнобойщиков против коронавирусной политики властей «Конвой свободы» уже привела к парализации движения по мосту Амбассадор — одной из самых загруженных трансграничных магистралей между США и Канадой, передаёт Fox News. Как подчёркивает корреспондент канала, глава канадского правительства Джастин Трюдо на таком фоне всё чаще сталкивается с критикой, которая теперь звучит и в его либеральном лагере.

А тем временем власти Канады продолжают лихорадочные попытки отыскать способ смягчить последствия продолжающейся уже 12 дней оккупации столицы страны дальнобойщиками, недовольными политикой правительства в плане борьбы с пандемией. В результате их протестной активности теперь оказался перекрыт один из самых загруженных пограничных переходов на всём континенте — мост Амбассадор. С последними новостями из Оттавы — наш корреспондент Молли Лайн.

Канадская Оттава и в политическом, и в самом буквальном смысле попала в затор — и когда он наконец рассосётся, неизвестно: дальнобойщики, участвующие в акции «Конвой свободы», обещают, что не разъедутся до тех пор, пока власти не отменят свои предписания в плане вакцинации.

Моторы грузовиков ревут рядом со стенами парламента.

ДАЛЬНОБОЙЩИК: Да я последним уеду! Я теперь здесь живу. Ага, мне и почта сюда приходит. В том, что мы хотим, чтобы люди могли самостоятельно принимать у себя дома те решения, которые лучше всего подходят для их семей, нет ничего радикального.

Власти Оттавы подали запрос о мобилизации дополнительно 1800 сотрудников полиции, чтобы, цитирую, «подавить восстание». Однако оттеснить протестующих правоохранителям будет непросто, поскольку на месте проведения акции присутствует множество детей.

А в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо уже звучит критика из его же лагеря: один из членов его Либеральной партии выступил резко против курса нынешнего правительства, заявив, что он стигматизирует отдельные группы и создаёт внутри общества раскол. С ним согласилась и врио лидера оппозиционной Консервативной партии.

КЭНДИС БЕРГЕН, врио председателя Консервативной партии Канады, депутат канадского парламента: Вместо того чтобы проявить лидерские качества, наш премьер-министр сеет раздор. Не могу не согласиться с заявлениями депутата от округа Луи-Эбер о том, что граждане уже не понимает, где заканчиваются вопросы общественного здравоохранения и начинается политиканство. Канадцы хотят вернуться к нормальной жизни.

Между тем, дороги перекрывают не только вокруг канадского парламента.

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Хватит с нас тирании!

Демонстранты полностью блокируют или замедляют трансграничный автомобильный трафик на территории, которая простирается на запад до самой Альберты, в том числе через мост Амбассадор, который соединяет Детройт с канадским Уиндзором, что в провинции Онтарио. Из-за этого уже звучат опасения об экономических последствиях протестов.

ЭНДИ ЛЕВИН, член палаты представителей США от штата Мичиган (Демократическая партия): Это может нанести очень серьёзный удар по цепочке поставок, которая и без того находится сейчас в очень хрупком состоянии.

МОЛЛИ ЛАЙН, корреспондент Fox News: А на таком фоне всё больше канадских провинций начинают снимать коронавирусные ограничения. При этом Альберта, где особенно сильны позиции консерваторов, сразу же отменила обязательное предъявление паспортов вакцинации для посетителей ресторанов, а к концу месяца также отменит для них масочный режим. Брэд?

С репортажем из Оттавы — Молли Лайн. Спасибо вам, Молли.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.