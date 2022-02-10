Euronews: бастующие дальнобойщики парализовали Канаду
Канада парализована протестами противников ковид-ограничений. В центре Оттавы водители-дальнобойщики, участники так называемого «Конвоя свободы», требуют не только возвращения к прежней норме, но и отставки премьер-министра Джастина Трюдо.
БЕРНХАРД РЕМПЕЛЬ, участник «Конвоя свободы»: Я лично никогда не был за Трюдо, с самого начала. И я просто хочу... Джастин, если ты смотришь, послушай меня, я хочу, чтобы ты покинул офис, я хочу, чтобы ты ушёл.
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