Euronews: бастующие дальнобойщики парализовали Канаду

Протесты водителей-дальнобойщиков парализовали Канаду. Как передаёт Euronews, из-за блокады дорог и пограничных переходов завод Ford временно остановил работу, так как не получает запчастей. Участники так называемого «Конвоя свободы» требуют не только снятия ковид-ограничений, но и отставки премьер-министра Джастина Трюдо.

Канада парализована протестами противников ковид-ограничений. В центре Оттавы водители-дальнобойщики, участники так называемого «Конвоя свободы», требуют не только возвращения к прежней норме, но и отставки премьер-министра Джастина Трюдо.

БЕРНХАРД РЕМПЕЛЬ, участник «Конвоя свободы»: Я лично никогда не был за Трюдо, с самого начала. И я просто хочу... Джастин, если ты смотришь, послушай меня, я хочу, чтобы ты покинул офис, я хочу, чтобы ты ушёл.

Сам Трюдо, недавно переболевший коронавирусом, назвал активистов-дальнобойщиков маргинальным меньшинством. По его словам, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев и лишь вредят им, блокируя города и жизненно важные пограничные переходы.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Вы не можете остановить пандемию блокадами. Не можете остановить её указом или законом. Пандемию можно сдержать, лишь опираясь на науку, общественное здравоохранение и вакцинацию. Именно на этом мы сосредоточились в последние два года.

Из-за блокады дорог и пограничных переходов завод Ford временно остановил работу, так как не получает запчастей.

Дальнобойщики вышли на улицы после того, как власти потребовали от невакцинированных шофёров, совершающих рейсы за рубеж, по возвращении домой садиться на карантин.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.