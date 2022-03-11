Fox News: антироссийские санкции не «наказывают» Путина и грозят Америке разорением

Грубое и жестокое обращение Запада с простыми россиянами ведёт к тому, что российский народ сплачивается вокруг Путина, отмечает аналитик Клинт Эрлих в интервью Fox News. Кроме того, по его словам, финансовые санкции против Москвы могут привести к тому, что другие государства откажутся от покупки американских гособлигаций и от доллара как от резервной валюты.

Все любят санкции — казалось бы, относительно безболезненный способ наказать людей, которые заслужили наказание. К примеру, Владимира Путина. Многих очень огорчил ввод войск на Украину, и это можно понять. Так почему бы не ввести санкции против Путина? Но есть два вопроса, на которые необходимо дать ответ, прежде чем проводить такую политику. Во-первых, наказывают ли санкции тех, кого они должны наказать? И, во-вторых, не будет ли нежелательных последствий, которые нам стоило бы обдумать? Хороших намерений недостаточно, надо думать о последствиях своей политики. Так принимают решения взрослые люди. Являются ли эти меры взрослыми решениями, полезными для нас и вредными для Путина?



За ответами на эти вопросы обратимся к Клинту Эрлиху — аналитику, специализирующемуся на политике в отношении России. Большое спасибо, Клинт, что нашли для нас время сегодня. Итак, первый вопрос: вредят ли эти санкции Владимиру Путину? В этом их смысл. Работают ли они?



КЛИНТ ЭРЛИХ, аналитик: Нет, Владимиру Путину эти санкции помогают: его рейтинг в России вырос на 10 пунктов — с 61 до 71 процента. И даже притом, что санкции могут вредить России, они укрепляют власть Путина внутри страны и делают его более сильным врагом Соединённых Штатов.



Но погодите, разве это не последнее, чего бы мы хотели? Кстати, в рамках этого разговора я буду исходить из того, что у сторонников санкций благие намерения. Думаю, большинство тех, кто поддерживает санкции, верит в их эффективность. Но Вы говорите, что эффект как раз противоположный.



КЛИНТ ЭРЛИХ: Я знаю людей, живущих в России, которые, откровенно говоря, были против Путина и за Запад до того, как это произошло. И на них эти санкции сказались так, что теперь они становятся противниками Запада. Возможно, Ваши зрители, Такер, этого не осознают, но международные звонки в Россию сейчас заблокированы. Когда русские пытаются позвонить домой, они получают сообщение: «Идите на…» Итак, это жестокие меры, которые в значительной мере настраивают русских против нас. Они рассержены, они рассержены на нас — за то, как с ними обращаются.



Русские, которые не поддерживают ввод войск на Украину, не поддерживают Путина. Думаю, это интересный момент.



А есть ли у этих санкций контрпродуктивные побочные эффекты, которые могут навредить Соединённым Штатам? Думаю, над этим нам стоит подумать. Что-нибудь приходит на ум?



КЛИНТ ЭРЛИХ: Конечно. По сути, мы начали снова возводить железный занавес. Во время холодной войны* наша политика заключалась в том, чтобы пытаться интегрировать Россию с Западом — в политическом и экономическом смысле. Вместо этого мы её изолировали. По сути, мы создали новую Северную Корею, но на этот раз с шестью тысячами ядерных боеголовок. Это не продвигает наши национальные интересы, и, откровенно говоря, это угроза для мировой безопасности.



Итак, если вышвырнуть Россию из мировой финансовой системы, а именно это мы и сделали, нельзя не задаться вопросом: не аукнется ли это нам? Не приведёт ли это со временем к уменьшению влияния Соединённых Штатов в мировой финансовой системе? Возможно ли это?



КЛИНТ ЭРЛИХ: Это уже происходит. Сегодня каждое государство должно рассматривать риск того, что если оно держит доллар как резервную валюту для своего центрального банка, то эти активы, как и другие, не обеспеченные золотом и подконтрольные Западу, могут быть заморожены. Так что у России и Китая есть стимул создать, по сути, параллельную экономику, отдельную от нашей, чтобы не быть под нашим контролем. Откровенно говоря, это напрямую подрывает наше влияние.



Последний вопрос. Азы экономики. Все, кто смотрит на США, понимают, что, если весь остальной мир перестанет покупать американские гособлигации, США сядут на мель и перестанут быть богатыми. В одно мгновение. Наша реакция на ввод российских войск на Украину не повысит вероятность того, что другие страны перестанут покупать гособлигации США?



КЛИНТ ЭРЛИХ: Разумеется. Есть реальная угроза того, что они перестанут покупать наши гособлигации. Так что мы подрываем наш самый ценный актив. Знаете, наша экономика живёт в долг, и мы вступаем в экономическую войну, из которой сами, возможно, выйдем не без потерь.



Думаю, каждый американец… Большинство в ужасе от этой военной операции. Им следует спросить наших законодателей: «Какие-либо из ваших мер снижают вероятность того, что остальной мир будет покупать наши гособлигации? Не начнёт ли он от них избавляться? И какими будут последствия, болваны?»



Клинт Эрлих, я признателен Вам за то, что Вы мыслите зрело. Такое встретишь нечасто, но про Вас это можно сказать с уверенностью. Спасибо Вам за это.



КЛИНТ ЭРЛИХ: Всегда рад. Вам спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 10 марта 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).