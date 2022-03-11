Euronews: новые санкции против России подстегнут инфляцию в еврозоне

Еврозону ждёт значительно более высокая инфляция, чем прогнозировалось ранее, объявила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард. Она пояснила, что масштабы вероятных негативных последствий будут зависеть от хода конфликта, от воздействия текущих санкций и возможных дальнейших мер, сообщает Euronews.
Жёсткие санкции, введённые Европейским союзом против России, негативно скажутся на экономике еврозоны и приведут к заметному росту неопределённости. Об этом заявила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард.
КРИСТИН ЛАГАРД, председатель ЕЦБ: Российско-украинский конфликт существенно скажется на экономической активности и вызовет инфляцию из-за роста цен на энергоносители и товары, а также вследствие нарушения международной торговли и ослабления доверия. Масштабы этих последствий будут зависеть от хода развития конфликта, от воздействия текущих санкций и возможных дальнейших мер.
ЕЦБ пересмотрел свой прогноз, в соответствии с которым инфляция в текущем году составит 5,1 процента — а не 3,2 процента, как ожидалось ранее. Это самый высокий уровень с момента создания единой европейской валюты.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.
Первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что украинские власти вместе с западными партнёрами разрабатывают механизм конфискации заблокированных $415 млрд российского Центробанка.
Светский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссёр, народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.
Совет Федерации одобрил 11 марта законопроект о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования, который, в частности, вводит запрет для осуждённых за экстремизм баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости.
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.
В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос о моратории на вылет команд в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал верным решение о проведении Кубка Первого канала по фигурному катанию в даты ЧМ, на котором российских спортсменов не будет.