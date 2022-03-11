Euronews: новые санкции против России подстегнут инфляцию в еврозоне

16:20 Мужчины открыл стрельбу из дома в подмосковном Домодедове В Домодедове мужчины открыл стрельбу из дома на улице Королёва.

16:19 Медведев допустил возможное отстранение российских теннисистов Первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов с индивидуальных турниров.

16:16 Эрдоган назвал недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совершенно недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России.

16:14 Психолог Слободчиков рассказал о задаче фейков Доктор психологических наук, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков рассказал о задаче фейков.

16:14 Депутат Свищёв дал оценку ситуации с отстранением российских спортсменов от ЧМ Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о мотивации российских фигуристов, которые вынуждены вместо чемпионата мира участвовать в Кубке Первого канала.

16:13 Юрист Трофименко рассказала об особенностях назначения социальных пенсий Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко рассказала об особенностях назначения социальных пенсий.

16:10 Тимощука лишили тренерской лицензии и всех завоёванных титулов на Украине Украинская ассоциация футбола объявила, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук лишён лицензии Pro и национальных титулов Украины.

16:08 Канада решила запретить импорт нефтепродуктов из России Власти Канады вводят новые антироссийские санкции, в рамках которых вводится запрет на импорт нефтепродуктов из России.

16:07 Матвиенко поручила изучить экономические последствия от санкций в российских регионах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам изучить экономические последствия от санкций в российских регионах.

16:00 Депутат Боярский объяснил призыв признать компанию Meta экстремистской организацией Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

15:59 Украина заявила о желании получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России Первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что украинские власти вместе с западными партнёрами разрабатывают механизм конфискации заблокированных $415 млрд российского Центробанка.

15:59 Умер автор сценария к фильму «Белое солнце пустыни» писатель Ибрагимбеков Светский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссёр, народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.

15:51 Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram.

15:50 Футболист ЦСКА Фукс заявил, что череда неудач в России для него закончилась Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной Бразилии и защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал о своих целях в московской команде.

15:45 Тренер Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от этапов Кубка мира Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся в сезоне этапов Кубка мира.

15:45 Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от действий иностранных компаний Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которые пострадали от действий иностранных компаний.

15:44 Канада вводит санкции против Эллы Памфиловой и Алишера Усманова Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова.

15:43 Тренер Бородавко высказался об успехах Непряевой на Кубке мира Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился впечатлениями от успеха Натальи Непряевой на Кубке мира.

15:43 Совфед запретил осуждённым за экстремизм баллотироваться пять лет после погашения судимости Совет Федерации одобрил 11 марта законопроект о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования, который, в частности, вводит запрет для осуждённых за экстремизм баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости.

15:42 Путин: СССР жил в условиях санкций и добивался успеха Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз добивался успехов, несмотря на жизнь в условиях санкций.

15:41 Политолог Светов поддержал призыв признать компанию Meta экстремистской организацией Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

15:37 Кузнецова рассказала подробности о Совете по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала подробности о Совете по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций, в котором она выполняет обязанности заместителя председателя.

15:37 При взрыве старого снаряда в Приморье погиб ребёнок Один ребёнок погиб и ещё один получил ранения в результате взрыва старого снаряда в Октябрьском районе Приморского края.

15:32 Зеленский высказался о разногласиях в ЕС по поводу предоставления Украине статуса кандидата Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении высказал своё недовольство в связи с тем, что лидеры Евросоюза пока не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

15:27 Госдума приняла обращение к ООН с призывом расследовать работу биолабораторий на Украине Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла обращение к Организации Объединённых Наций и Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биолабораторий на Украине.

15:25 Генштаб Хорватии: принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили Принадлежность упавшего в Хорватии БПЛА и место запуска пока не установлены, заявил начальник Генштаба страны Роберт Хрань.

15:23 Дина Аверина Аверина заявила, что заставила сестру выступить с травмой на чемпионате России 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о выступлении своей сестры Арины Авериной на чемпионате России с ушибом пальца.

15:15 Ловчев: мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о сухой серии ЦСКА в Российской премьер-лиге.

15:12 СК возбудил дело по двумя статьям из-за политики компании Meta В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

15:12 Тегеран выразил готовность к паузе в переговорах по ядерной сделке в Вене Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская сторона согласна с необходимостью взять паузу в переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене.

15:10 Ловчев заявил, что «Локомотив» в матче с ЦСКА может спасти только случай Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает ЦСКА фаворитом предстоящего матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

15:04 Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

15:04 Захарова: Москва ждёт от Meta официальной реакции по призывам к насилию против россиян Москва ждёт от Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

15:00 Лукашенко предложил провести в Москве встречу лидеров стран ЕАЭС и ОДКБ Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Москве встречу лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

14:58 На Кубке и чемпионате России по биатлону разыграют награды в двух зачётах В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили о разделении наград на Кубке и чемпионате.

14:54 Лукашенко заявил Путину, что Украина готовилась атаковать Белоруссию Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию.

14:53 Немецкие телеканалы ARD и ZDF возобновляют вещание из студий в Москве Немецкие телеканалы ARD и ZDF приняли решение возобновить ранее приостановленное вещание из своих студий в Москве.

14:53 «РБ Спорт»: РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос о моратории на вылет команд в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

14:47 В Госдуме поддержали идею проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию в даты ЧМ Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал верным решение о проведении Кубка Первого канала по фигурному катанию в даты ЧМ, на котором российских спортсменов не будет.

14:46 Депутат Слуцкий: Россия должна начать процедуру выхода из Совета Европы в ближайшее время В ближайшее время Россия должна начать процедуру выхода из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

14:44 «Матч ТВ»: ряд клубов РПЛ предложил отменить лимит на легионеров со следующего сезона Некоторые клубы Российской премьер-лиги выступили с предложением отменить лимит на легионеров в чемпионате со следующего сезона.

14:42 В парках и скверах Москвы стартует сезон весенних экскурсий Московские парки открывают сезон весенних экскурсий. Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала о маршрутах, подготовленных семью столичными зонами отдыха.

14:41 Лукашенко назвал свинством введённые Западом санкции Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свинством введённые Западом санкции.

14:37 Путин заявил о постоянных попытках сдержать развитие России и Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие России и Белоруссии предпринимались всегда.

14:35 Ловчев считает, что в «Спартаке» неправильно используют Николсона Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о новичке команды, ямайском форварде Шамаре Николсоне.

14:34 Володин заявил о планах Жириновского приехать на ближайшее заседание Госдумы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией, приехать на ближайшее заседание Госдумы.

14:31 Путин сообщил Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорах с Украиной Президент России Владимир Путин сообщил белорусскому лидеру Александру Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной.

14:30 Ловчев: Ваноли чем-то похож на Карреру Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, как изменилась команда при новом главном тренере Паоло Ваноли.

14:29 В Канаде объявили о введении новых санкций против России Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны вводят новые антироссийские санкции. В санкционный список попадёт, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.