Daily Mail: Великобритании грозит экономический шок, который затмит даже нефтяной кризис 1973-го

Резкий рост цены на нефть в результате введения санкций против России может обернуться для Соединённого Королевства тяжелейшими экономическими последствиями, которые превзойдут по масштабам даже эффект от нефтяного кризиса 1973 года, пишет Daily Mail. По информации издания, к такому выводу пришли сразу несколько британских политиков, которые призывают власти принять меры, в частности отказаться от повышения налогов.

Над Великобританией на фоне резкого роста цены на нефть, которая уже к лету может достичь $240 за баррель, нависло «экономическое потрясение», которое рискует оказаться ещё более серьёзным, чем нефтяной кризис 1973 года, пишет Daily Mail со ссылкой на несколько членов британского парламента.

Так, депутат-лейборист Стив Бейкер в интервью таблоиду сообщил: «К сожалению, я опасаюсь, что мы испытаем экономический кризис, который окажется ещё хуже, чем было в 70-х годах — но чрезмерного паникёрства я бы проявлять не хотел, поскольку то, как всё пойдёт на самом деле, будет зависеть от того, какие политические меры реагирования будут приняты». По словам Бейкера, Великобритания и так имеет «самый большой пузырь на рынке долговых инструментов в своей истории» и страна и так бы пострадала от инфляции — но нынешний кризис дополнительно её усилит, что заставит Банк Англии менять ключевую ставку.

В свою очередь, лидер Либерально-демократической партии Великобритании и бывший министр энергетики Эд Дэйви прокомментировал ситуацию так: «Не исключено, что перед нами стоит самое серьёзное экономическое потрясение со времён нефтяного кризиса 1973-го — а наше правительство на это реагирует тем, что лупит по людям, несправедливо повышая налоги». Как поясняет обозреватель Daily Mail, Дэйви оценил планируемое британскими властями повышение взносов за государственное социальное страхование. «Дополнительное давление на доходы — это последнее, что сейчас нужно и экономике, и британскому народу», — добавил Дэйви. По данным Daily Mail, с аналогичным призывом к властям также обратился бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Как подчёркивается в материале таблоида, британские аналитики прогнозируют, что из-за усиливающейся инфляции, которая уже достигла 5,5%, среднестатистическое британское домохозяйство может потерять £1,750 дохода в год — а между тем некоторые эксперты считают, что инфляция уже в ближайшие месяцы достигнет 8%.

Вместе с тем в четверг обнаружился и «лучик надежды»: цена барреля нефти, которая подскочила в понедельник до $140 за баррель, во вторник снизившись до $127, а в среду — до $117, всё же продолжила снижение и достигла $111 за баррель, пишет Daily Mail. Снижение стало реакцией на заявления Международного энергетического агентства (МЭА), которое предложило странам-членам высвободить 60 млн баррелей чёрного золота из своих запасов, сообщает издание.

Объединённые Арабские Эмираты выразили готовность подтолкнуть других членов ОПЕК к тому, чтобы нарастить производство: это также несколько тормозит рост цен, пусть они и остаются крайне высокими в связи с введением США и Великобританией запрета на ввоз российской нефти, отмечает обозреватель таблоида. Между тем аналитики консалтинговой компании Rystad Energy предупреждали, что в случае введения дополнительных санкций в отношении российской нефти на рынке образуется «дыра» объёмом 4,3 млн баррелей, которую «не получится просто заменить поставками из других источников», пишет журналист.

Нефтяной кризис 1973 года начался после того, как арабские страны отказались поставлять нефть в западные страны, поддержавшие Израиль в ходе Войны Судного дня, напоминает автор. В результате цена на нефть выросла в четыре раза, что спровоцировало «хаос» в экономике, обернувшийся в том числе рекордной инфляцией в Великобритании: к 1975 году она достигла 23%.