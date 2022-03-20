Guardian: «уже привыкли» — Финляндия пятый раз подряд признана «самой счастливой страной»

Финляндия возглавила рейтинг World Happiness Report, проведённого по заказу ООН, ежегодно определяющий самые счастливые страны мира, передаёт The Guardian. В пятерку самых счастливых также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а вот на последней строчке второй год подряд оказался Афганистан, где после вывода американских войск произошло усугубление гуманитарного кризиса.

Финляндию пятый год подряд назвали самой счастливой страной, сообщает The Guardian со ссылкой на рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, согласно ежегодному отчёту Организации Объединённых Наций.

Опубликованный в пятницу, но составленный до начала российской спецоперации на Украине, рейтинг показал, что наибольший рост благосостояния пришёлся на Болгарию, Румынию и Сербию. А наибольшее падение уровня благосостояния граждан был зафиксирован в Ливане, Венесуэле и Афганистане. Так, Ливан опустился на второе место с конца рейтинга из 146 стран, а на последней строчке второй год подряд оказался Афганистан. В Афганистане, как отмечается, произошло усугубление гуманитарного кризиса после того, как в августе прошлого года движение «Талибан»* вернулось к власти после вывода американских войск из страны.

По словам соавтора индекса экономиста Яна-Эммануэля Де Неве, рейтинг «является суровым напоминанием о материальном и нематериальном ущербе, который война наносит своим многочисленным жертвам».

Как напоминает The Guardian, доклад, который составляется уже 10-й год, базируется на оценке людьми своего счастья, основанного на опросах Института Гэллапа, а также на экономических и социальных данных, таких как показатели ВВП, социальной поддержки, личной свободы и уровня коррупции. В индексе каждой стране присваивается балл счастья по шкале от 0 до 10, полученный на основе средних данных за три года.

В этом году авторы также использовали данные из социальных сетей, чтобы сравнить эмоции людей до и после пандемии коронавируса. Они обнаружили сильный рост «тревоги и печали» в 18 странах, однако чувство гнева в ряде стран за это время снизилось.

Как и прежде, на вершине рейтинга оказались страны Северной Европы. Второе место после Финляндии заняла Дания, а на третью строчку поднялась Исландия, за ней Швейцария и Нидерланды. США улучшили свои позиции на три строчки и заняли 16-е место. Франция поднялась на рекордное для себя 20-е место.

«Урок, который мы на протяжении многих лет извлекаем из доклада о мировом счастье, заключается в том, что социальная поддержка, щедрость по отношению друг к другу и честность правительства имеют решающее значение для благополучия. Мировые лидеры должны прислушаться к этому», — приводит издание слова соавтора доклада экономиста Джеффри Сакса.

В Финляндии признаются, что не удивлены тем, что здесь люди называют себя самыми счастливыми. «Множество вещей здесь, бесспорно, хороши: прекрасная природа, мы хорошо управляемся, дела здесь в порядке», — заявил предприниматель из Хельсинки Юкка Виитасаари.

Тем не менее доклад вызвал недоумение: в 2018 году Финляндия впервые возглавила рейтинг. Многие из 5,5 миллиона жителей этой скандинавской страны называют себя неразговорчивыми и склонными к меланхолии, а также признаются, что с подозрением относятся к публичным проявлениям радости.

«Кто-то со стороны должен был сказать нам, что у нас всё хорошо по сравнению со многими другими местами. Но после пяти лет пребывания на первом месте мы уже привыкли к этому!» — добавил Виитасаари.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.