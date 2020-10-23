HS: «медицинский туризм» в Финляндию возрождается, но россияне приезжают реже

«Медицинский туризм» в Финляндию начал постепенно возобновляться с лета, когда Россия ослабила карантинные ограничения и разрешила своим гражданам покидать страну для поездок по медицинским причинам. Однако теперь в Финляндию приезжает гораздо меньше россиян, чем было до пандемии, и в основном это пациенты с онкологией, пишет Helsingin Sanomat.

Территориальная близость — один из козырей Финляндии на рынке медицинских услуг для россиян, которые рассматривают лечение за границей, отмечает Helsingin Sanomat. В среднем по степени удалённости для жителя Петербурга клиники в Финляндии вполне сравнимы с близлежащей городской больницей, при этом туда можно добраться поездом или автотранспортом без долгих перелётов, поясняется в статье.



«Россияне уже давно привыкли пользоваться зарубежными медицинскими услугами: доверия к плохо финансируемому и авторитарному отечественному здравоохранению мало», — подчёркивает автор. В свою очередь, и Финляндия активно пытается выйти на рынок международного медицинского туризма, который сейчас особенно развит в Германии, Израиле и США, говорится в статье.



Чтобы активнее развивать российское направление, ещё весной 2019 года Hyksin и клиника женского здоровья Klinikka Helena открыли специальный офис в Доме Финляндии в Санкт-Петербурге для привлечения в Финляндию пациентов из России. В офисе работает петербургский врач, который рассказывает российским клиентам о возможностях финской медицины и осматривает россиян, получавших ранее лечение в Финляндии, пишет Helsingin Sanomat.



Кроме того, в Финляндию пытаются привлечь больше российских рожениц, которые не только принесли бы стране деньги, но и позволили бы сохранить родильные отделения в муниципальных больницах, которые оказались под угрозой закрытия, — например, в Центральной больнице Южной Карелии, сообщается в статье.



По имеющейся статистике, в начале этого года спрос на услуги родильного отделения заметно увеличился. Однако весной из-за распространения коронавирусной инфекции границы были перекрыты, поэтому поездки россиян в Финляндию за услугами здравоохранения прекратились.



Тем не менее частная онкологическая больница Docrates в Хельсинки организовала перевозку петербургских пациентов в Финляндию, поскольку движение пассажирского транспорта через границу было приостановлено. Поэтому в период пандемии из Санкт-Петербурга в Финляндию приезжали в основном пациенты с онкологией, пишет Helsingin Sanomat.



«Медицинский туризм» начал постепенно возобновляться летом, когда Россия разрешила своим гражданам покидать страну для поездок по медицинским причинам. Но несмотря на ослабление ограничений, в Финляндию сейчас приезжает гораздо меньше российских пациентов, чем до пандемии, подчёркивается в статье.



Если раньше, в наиболее успешные периоды, онкологическая клиника Docrates получала от 10% до 20% прибыли благодаря работе с российскими клиентами, то в 2019 году этот показатель составил лишь 9%. А сейчас общее число пациентов сократилось до нескольких десятков человек в месяц, сообщает Helsingin Sanomat.



Похожая ситуация наблюдается и в больнице Klinikka Helena, где из-за ограничений, связанных с коронавирусом, клиентов стало значительно меньше. В среднем за год её посещали около 300 клиентов из России — в том числе для проведения процедур, связанных с онкологией и пластической хирургией. Однако теперь многие несрочные процедуры откладываются. За период с июня по октябрь этого года клинику посетили всего два десятка российских пациентов, говорится в статье.



Чтобы приехать на лечение в Финляндию, россиянам теперь необходимо предоставить результаты теста об отсутствиии коронавирусной инфекции и провести некоторое время на карантине. Роженицы, заранее заключающие договор, могут сократить своё время пребывания на карантине, если сделают новый тест через 72 часа после прибытия в Финляндию, пишет Helsingin Sanomat.

Роды в Финляндии для иностранцев обычно стоят до €8 тыс., поясняется в статье. К тому же многим дополнительно приходится оплачивать переводческие услуги и проживание. Связанные с пандемией экономические трудности и падение курса рубля также снизило количество обращений к зарубежным услугам здравоохранения. Как рассказали представители Klinikka Helena, после начала пандемии им пока удалось заключить контракт только с одной роженицей из Санкт-Петербурга, но и её приезд сейчас под вопросом, заключает Helsingin Sanomat.