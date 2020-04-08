Focus: Финляндия годами запасалась масками на случай кризиса — и это того стоило

На мировом рынке ведётся ожесточённая борьба за маски, перчатки и защитные костюмы, которые внезапно оказались в дефиците из-за пандемии коронавируса, пишет немецкий журнал Focus. Спокойствие сохраняет только одна страна: Финляндия десятилетиями запасалась и продовольствием, и медицинским снаряжением на случай чрезвычайной ситуации — и другим государствам стоит поучиться на её примере.

Всего несколько недель назад они стоили копейки, но теперь стали на вес золота: из-за пандемии коронавируса многим странам не хватает защитных повязок и масок, пишет немецкий журнал Focus.

Медицинские учреждения испытывают дефицит оснащения, поиски запасов которого ведутся по всему миру. Эти запасы ограничены, на рынке ведётся жёсткая борьба — и только одна страна сохраняет спокойствие в этой ситуации.

Как выяснилось, огромным запасом средств личной защиты на случай кризиса обладает Финляндия, сообщается в статье. Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (NESA) в Финляндии запаслось не только масками, перчатками и защитными костюмами, но и зерном, топливом и другим сырьём. Это национальные запасы гигантских масштабов, которые делают государство более или менее самодостаточным в нынешней борьбе за ограниченные медицинские ресурсы.

«Быть подготовленными к чрезвычайной ситуации — это заложено у финнов в ДНК», — заявил глава NESA. Его ведомство отвечает за государственное приобретение, хранение и управление запасами, которые должны обеспечить промышленное производство и выживание людей в кризисном случае. При этом он не уточнил, каким конкретным запасом масок и других медицинских товаров располагает ведомство: «Все данные по нашим центрам запасов должны сохраняться в тайне». Впрочем, по его словам, NESA располагает «сетью соответствующих ведомств снабжения» по всей стране ещё с 50-х годов.

Финская стратегия пополнения запасов уходит корнями в прошлое, отмечает издание. На протяжении более чем 40 лет страна как непосредственный сосед Советского Союза была потенциальной целью нападения в холодной войне, утверждается в статье. Кроме того, в этом скандинавском государстве, в отличие от Швеции или Дании, нет прямого выхода к Северному морю и, таким образом, к открытому морю в принципе. Из-за этой слабости страна в случае конфликта может быть отрезана от международных торговых путей. До сих пор подобная ситуация не происходила, поэтому тайные финские хранилища на чёрный день за десятилетия накопили огромные запасы, законсервированные и неиспользованные.

Две недели назад ситуация изменилась. Число заражённых коронавирусом быстро начало расти и в Финляндии, поэтому Министерство здравоохранения постановило передать хранящиеся по всей стране защитные маски больницам и клиникам. Маски уже старые, однако они всё равно выполнят свою задачу, уверены в ведомстве по снабжению в чрезвычайных ситуациях. Сообщений о нехватке защитного оснащения в системе здравоохранения Финляндии на данный момент нет. Система здравоохранения в скандинавских странах считается одной из лучших в мире, подчёркивает немецкий журнал.

Как отмечает издание, Германия тоже запасает важные товары на случай чрезвычайной ситуации. За наличие необходимых запасов на случай одного из кризисных сценариев отвечает то или иное правительственное ведомство. Например, федеральное ведомство сельского хозяйства и питания содержит по всей стране более 150 хранилищ с основными типами продовольствия, такими как зерновые для производства хлеба или бобовые культуры. Эти запасы продовольствия предусмотрены на случай масштабной остановки производства при долгосрочном отключении энергоснабжения или радиоактивном заражении. Также со времён нефтяного кризиса 1973 года Германия располагает стратегическим запасом нефти на 90 дней.

Однако подобного ведомства, отвечающего за защитное снаряжение на случай пандемии, в стране нет, подчёркивает Focus. Это упущение сейчас чувствуется очень хорошо, и не только в Германии. Спрос на защитную одежду и маски растёт по всему миру, и на этом рынке ведётся жёсткая борьба. Постоянно появляются сообщения о том, что США уводят из-под носа у других стран заказанные теми медицинские товары по более высокой цене, напоминает издание. Так, на прошлой неделе берлинская полиция заказала 200 тыс. масок, но эта партия попросту исчезла в аэропорту Бангкока.

В связи со сложившейся ситуацией Ангела Меркель настаивает на необходимости извлечь урок из кризиса с коронавирусом и заняться развитием немецкого или европейского производства защитного оснащения для медицинского персонала. «Важно научиться на опыте этой пандемии тому, что нам здесь тоже нужен определённый суверенитет или, по меньшей мере, опора для производства своими силами», — подчеркнула канцлер Германии в понедельник в Берлине.

Финляндия десятилетиями копила запасы для снабжения на случай масштабной катастрофы или пандемии, отмечает издание. В то время как соседние страны, такие как Швеция или Дания, после окончания холодной войны постепенно опустошали свои хранилища на чрезвычайный случай, финны предпочли сохранять готовность и после исчезновения прямой военной опасности и придерживались своей стратегии пополнения запасов. Сейчас этот курс окупился.

В Финляндии с её 5,5 млн жителей, по сравнению с другими государствами, относительно просто накопить необходимое количество защитного оснащения и быстро воспользоваться им в случае пандемии. В то же время опыт страны показывает, что государства могут не полагаться полностью на подверженные кризисам глобальные сети поставок, отмечает немецкий журнал.

Даже если маски и защитные костюмы производятся в ближайших странах, это ещё не гарантирует, что в случае кризиса они сразу окажутся доступны для миллионов людей. На фоне драматичной ситуации в немецких и европейских больницах всем странам стоит задуматься о том, что они сами годами советуют делать собственным гражданам, и обеспечить достаточные запасы всего необходимого на случай кризиса, заключает Focus.