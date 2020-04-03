BFM TV: «война за маски» — дефицит защитных средств привёл к «глобальному конфликту»
Этот самолёт из Китая в аэропорту города Мюлуз ждали долго — и в ночь со вторника на среду он наконец прилетел. На борту воздушного судна — груз, который сейчас желают заполучить все, и жандармы смотрят в оба. И вот из самолёта выгружают два миллиона масок, защищающих от коронавируса.
Чтобы довезти маски, французский регион Град-Эст специально зафрахтовал отдельный самолёт, а сделать это, между прочим, было непросто.
ЖАН РОТТНЕР, врач-интенсивист, глава региона Гранд-Эст (партия «Республиканцы»): За такие рейсы нам приходится биться практически сутками, ведь на китайский рынок пришли американцы, и чтобы самолёты могли взлетать, нужно обязательно получать разрешение. Так что настрой у нас очень боевой, мы крепко держимся за заказанные нами маски и боремся за то, чтобы они к нам доходили.
Некоторые страны не стесняются даже перекупать маски прямо в китайских аэропортах, выплачивая наличными в три-четыре раза больше сумм, о которых договариваются с китайскими поставщиками французские регионы. То, что подобные случаи действительно бывали, подтверждает и глава региона Иль-де-Франс.
ВАЛЕРИ ПЕКРЕСС, глава региона Иль-де-Франс: Мы с такой ситуацией столкнулись — какие-то американцы не глядя перекупили у нас маски, заплатив в три раза больше. Разумеется, мы с деньгами налогоплательщиков так поступать не можем, ведь тогда мы рискуем получить просроченные или повреждённые маски.
Подобные обвинения на фоне ситуации, когда все стремятся обеспечить себе достаточное количество масок, усиливают напряжённость в мире. Особенно это касается авиационного сектора, который сейчас практически прекратил работу сразу на нескольких континентах. Так, ставка фрахта с момента начала кризиса успела вырасти втрое. При этом находить свободные места в грузовых отделениях становится всё сложнее.
Усугубляет ситуацию соперничество между государствами.
ЮЛИС ГОССЕТ, обозреватель BFM TV по международной политике: Мы видим, что это глобальный конфликт, в котором, похоже, все средства хороши, поскольку, во-первых, отдельные лица хотят на всём этом заработать, а заводы — вернуться за счёт этого к работе, а во-вторых, на Западе некоторые страны пытаются любыми средствами заполучить себе маски. Из-за этого периодически происходят серьёзные конфликты.
Такие «серьёзные конфликты» случаются даже внутри Европейского союза: в начале марта французские власти конфисковали в Лионе 4 миллиона масок, принадлежавших одному шведскому предприятию.
АКСЕЛЬ ЖИЛЬДЕН, журналист газеты L’Express: Обычно эти шведские маски доставляются в Европу через Марсель, затем перевозятся на временное хранение в Лион, где у компании есть распределительный логистический центр, а уже оттуда идут в Италию и Испанию. И этому шведскому предприятию пришлось две недели биться за то, чтобы получить разрешение на доставку масок — но смогло оно «вызволить» только половину груза, так как в Генеральном секретариате Франции по обороне и безопасности заявили: «Ладно, груз пропустим, но половину масок заберём для Франции — нам они тоже нужны».
Дело в том, что Франция, как и в военное время, теперь может конфисковывать любые материальные средства, находящиеся на её территории с целью борьбы против COVID-19.
Французским властям порой приходится соперничать даже с администрациями собственных регионов. Так, например, случилось в Нормандии.
ЭРВЕ МОРЕН, глава Нормандии (партия «Новый центр»): Нам должны были вчера поставить два миллиона масок, которые сегодня уже должны были доехать до Нормандии, но мы получили только 550 тысяч — остальное должно прийти только 15 апреля. Говоря откровенно, проблемы перед нами стоят предельно простые: всё дело в том, что доступ к транспортным средствам ограничен и что в определённый момент разворачивается конкуренция за поставки между различными структурами, которым могут потребоваться маски.
Такая ситуация, по-видимому, сохранится ещё долго: 90 процентов всех медицинских масок в мире производятся на территории Китая.
Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.
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