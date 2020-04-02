CGTN: в США изготовлением защитных масок занялись волонтёры

Из-за эпидемии коронавируса в США возникла острая потребность в защитных масках, сообщает CGTN: чтобы компенсировать их нехватку, к их изготовлению подключилось большое количество волонтёров. Они шьют маски у себя дома, следуя инструкциям, опубликованным на медицинских сайтах. Отмечается, что эта инициатива схожа с тем, как американцы делали боеприпасы для своей армии в годы Второй мировой войны.
Американцы испытывают острую нужду в продукции медицинского назначения, и сейчас делается всё возможное, чтобы им её предоставить.
СОТРУДНИК C.U.R.E.: У нас здесь бинты и хирургические салфетки, ещё есть стерильные шприцы.
В обычное время некоммерческий проект C.U.R.E. отправляет медицинские изделия и оборудование, принимаемые в дар от американских больниц и клиник, в страны по всему миру. Теперь же организация и сама оказалась на месте получателя. Большим спросом пользуются медицинские маски.
СОТРУДНИК C.U.R.E.: Здесь очень нужны эти маски. Они по-прежнему стерильные, неиспользованные. Так что сейчас мы отправляем их обратно в наши местные больницы.
Но кроме этого, свой необычайный вклад в поставку масок вносят многочисленные волонтёры, которые собственными силами производят столь необходимый предмет. По всей Америке, от западного побережья до восточного, швейные машинки работают без остановки в попытке восполнить массовую нехватку масок в период пандемии коронавируса.
ДЖОРДОН ГУТЬЕРРЕС, глава Xtreme Pro Apparel: Везде в новостях показывают, как они просят помощи. Вот мы и подумали: в стране катастрофически не хватает масок, а у нас есть швейные станки, на которых их можно делать.
Вообще компания Xtreme Pro Apparel из штата Колорадо отшивает борцовские трико, но в данный момент она штампует маски.
Поскольку о свадьбах на какое-то время пришлось позабыть, салону Donna Beth Creations, занимающемуся изготовлением свадебных платьев, тоже пришлось переориентировать свои ткани и станки на производство масок.
СОТРУДНИЦА САЛОНА DonnaBethCreations: Из госпиталей звонят и говорят, что им не хватает тысяч масок. У них ничего нет, поэтому они просят всё, что могут получить.
Эта так называемая мастеровитая армия собирается в гостиных и кухнях по всей стране. Моя соседка Бонни — одна из многих, кто прислушался. Многие используют инструкции, опубликованные на сайте Deaconess Health System. Эти хлопчатобумажные маски не могут заменить хирургические маски N-95, однако они позволяют cохранить эти высокотехнологичные маски для врачей, имеющих в них критичную потребность.
КЕРСИ ДОРСЛИ, изготовитель масок: Я внесу такой вклад, какой смогу. Я не врач, я не могу работать в госпитале, но я могу удостовериться в том, что те герои, которые находятся на передовой борьбы с вирусом, имеют всё, что им нужно.
Один из медицинских экспертов беспокоится, что эта кампания во многом является пустой тратой усилий.
ДАНИЭЛЬ ПАСТУЛА, школа медицины университета Колорадо: Я думаю, что с самодельными масками надо быть очень осторожными. Они не считаются достаточной мерой профилактики и есть вопросы к их эффективности. Сейчас есть огромное количество других способов добровольной помощи.
Однако несколько человек в наших интервью заявили, что доктора отчаянно нуждаются в масках. Они ищут альтернативу банданам и фильтрам для кофе, которыми им порой приходилось пользоваться.
ГВЕН БЕЛОТИ, изготовитель масок: Если госпитали говорят, что им это нужно, если профессионалы показывают, как правильно шить маски, если я могу это делать, то я помогу. Мы все пытаемся помочь, как только можем.
Организатор более 500 швей и швецов из Денвера говорит о том, что эти трудные времена пробудили лучшее в людях.
ДЕНА МЕЛИНГ, изготовитель масок: Они хотят помочь. Они думают: «всё сейчас так сильно вышло из-под контроля — что мы можем сделать, чтобы вернуть их под наш контроль? Мы можем делать маски».
Во время Второй мировой войны американцы объединились для того, чтобы делать боеприпасы для армии. Сейчас может развернуться похожая инициатива.
ДЖОРДОН ГУТЬЕРРЕС: Сегодня непростое время, и мы объединяем наши усилия.
СОТРУДНИЦА САЛОНА: Мы помогаем друг другу, помогаем соседям. Когда люди в беде, надо делать всё возможное, чтобы помочь.
Благодаря этому уже изготовлены тысячи масок, и ещё больше уже на подходе.
Дата выхода в эфир 31 марта 2020 года.