CGTN: в США изготовлением защитных масок занялись волонтёры

Из-за эпидемии коронавируса в США возникла острая потребность в защитных масках, сообщает CGTN: чтобы компенсировать их нехватку, к их изготовлению подключилось большое количество волонтёров. Они шьют маски у себя дома, следуя инструкциям, опубликованным на медицинских сайтах. Отмечается, что эта инициатива схожа с тем, как американцы делали боеприпасы для своей армии в годы Второй мировой войны.

Американцы испытывают острую нужду в продукции медицинского назначения, и сейчас делается всё возможное, чтобы им её предоставить.

СОТРУДНИК C.U.R.E.: У нас здесь бинты и хирургические салфетки, ещё есть стерильные шприцы.

В обычное время некоммерческий проект C.U.R.E. отправляет медицинские изделия и оборудование, принимаемые в дар от американских больниц и клиник, в страны по всему миру. Теперь же организация и сама оказалась на месте получателя. Большим спросом пользуются медицинские маски.

СОТРУДНИК C.U.R.E.: Здесь очень нужны эти маски. Они по-прежнему стерильные, неиспользованные. Так что сейчас мы отправляем их обратно в наши местные больницы.

Но кроме этого, свой необычайный вклад в поставку масок вносят многочисленные волонтёры, которые собственными силами производят столь необходимый предмет. По всей Америке, от западного побережья до восточного, швейные машинки работают без остановки в попытке восполнить массовую нехватку масок в период пандемии коронавируса.

ДЖОРДОН ГУТЬЕРРЕС, глава Xtreme Pro Apparel: Везде в новостях показывают, как они просят помощи. Вот мы и подумали: в стране катастрофически не хватает масок, а у нас есть швейные станки, на которых их можно делать.

Вообще компания Xtreme Pro Apparel из штата Колорадо отшивает борцовские трико, но в данный момент она штампует маски.

Поскольку о свадьбах на какое-то время пришлось позабыть, салону Donna Beth Creations, занимающемуся изготовлением свадебных платьев, тоже пришлось переориентировать свои ткани и станки на производство масок.