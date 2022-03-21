The Guardian: президентство Байдена отмечено нескончаемой чередой кризисов

14 месяцев президентства Джо Байдена отмечены постоянными проблемами, пишет The Guardian. Сначала это была пандемия, потом рекордная инфляция, потом кризис на Украине и теперь резкий рост цен на топливо. Как отмечает издание, избиратели вполне могут отвернуться от демократов, даже несмотря на попытку Байдена возложить ответственность за рост цен на Россию.

Растущие цены на бензин становятся свежей головной болью для Джо Байдена в свете грядущих выборов, пишет The Guardian. Как отмечает издание, с самого своего вступления на пост главы государства Байдена преследуют проблемы.

«Президентство Байдена проклято», — приводит The Guardian слова политолога Ларри Джейкобса. Джейкобс отмечает, что сначала Байден столкнулся с продолжающейся пандемией коронавируса, затем с вышедшей из-под контроля инфляцией, кризисом на Украине и, наконец, с резко скакнувшими ценами на топливо, бьющими по карману избирателей.

Как напоминает издание, на прошлых выходных цены на бензин в США достигли рекордного значения в $4,43 за галлон. При этом цены росли ещё до начала российской спецоперации на Украине в условиях восстановления спроса после отмены карантина. Однако, вводя запрет на импорт российской нефти, Байден назвал рост цен на бензин «путинским».

Республиканцы, увидев возможность, напомнили, что в ходе предвыборной кампании Байден обещал «дать бой» отечественному производству энергии, подписал указ об отмене субсидий на добычу энергоресурсов. Сенатор-республиканец Митч Макконелл написал у себя в Twitter, что «никто не купится на попытки демократов свалить 14 месяцев провальной политики на три недели кризиса в Европе. Инфляция и цены на бензин резко росли задолго до конца февраля. Белому дому нужно перестать отрицать свои ошибки и начать исправлять их».

Давление на Байдена оказывается и с другого фланга, отмечает The Guardian. Более 200 организаций по защите окружающей среды и представителей коренного населения подписали письмо, в котором потребовали от президента сподвигнуть бизнес к производству технологий для возобновляемых источников энергии. При этом сам Байден пока не обозначал намерения делать такой шаг. Однако его программный план Build Back Better, предусматривающий инвестиции в экологию, похоже, стопорится, считает издание. В частности, противником плана является сенатор-демократ Джо Манчин, препятствующий успеху законопроекта в конгрессе.

Как пишет The Guardian, опросы общественного мнения показывают одобрение действиям Байдена в связи с кризисом на Украине. Однако список проблем не думает сокращаться, особенно в свете возможной новой волны коронавируса. Как отмечает издание, история показыват, что избиратели реагируют на инфляцию вне зависимости от её причин. Кроме того, все признаки указывают на то, что демократы рискуют потерять большинство как в палате представителей, так и в сенате. Таким образом, во второй половине своего президентства Байден может оказаться в состоянии постоянного отклонения законопроектов.