WSJ: более половины американцев сомневаются, что Байден будет баллотироваться в 2024 году

52% американцев считают, что президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 2024 года, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на проведённый изданием опрос. Одной из важнейших причин для этого, помимо недовольства качеством работы американского лидера, респонденты назвали его возраст — на момент принесения присяги в случае победы Байдену будет 82 года.

Более половины американцев не верят, что президент США Джо Байден будет добиваться переизбрания в 2024 году, так как самому старому лидеру в истории страны приходится нелегко на фоне пандемии, высокой инфляции и российской спецоперации на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

По данным опроса, проведённого изданием, 52% американцев считают, что Байден не будет баллотироваться на следующих президентских выборах, несмотря на то, что сам американский лидер неоднократно настаивал на том, что намерен остаться на второй срок. Лишь 29% опрошенных сочли, что 79-летний президент будет вновь баллотироваться.

Из опрошенных сторонников Демократической партии 41% заявил, что считает, что Байден будет баллотироваться в 2024 году, в то время как в обратном уверены 32% респондентов, которые поддерживают демократов.

Среди причин, по которым, по мнению американских граждан, Байден не должен выставить свою кандидатуру на следующих выборах, связанных во многом с недовольством качеством работы администрации президента, респонденты назвали и его возраст. В случае переизбрания в 2024 году Байдену будет 82 года к моменту принесения присяги. До инаугурации Байдена в январе 2021 года в возрасте 78 лет прежний рекорд принадлежал Дональду Трампу, которому на момент принесения присяги было 70 лет.

Как напоминает WSJ, американцы и прежде всего сторонники республиканцев неоднократно привлекали внимание к ошибкам и оговоркам действующего президента, а также указывали на то, что его походка стала менее твёрдой. Каждый такой эпизод оппоненты Байдена пытались представить доказательством его непригодности для работы в Белом доме.

Давние соратники Байдена признают, что временами президент устаёт, учитывая его возраст, требования работы и более чем двухлетнюю борьбу с пандемией коронавируса. Впрочем, они уверяют, что за закрытыми дверями он остаётся «сильной личностью» и очень требовательным к сотрудникам своей администрации.

Опрос издания также показал, что ожидания избирателей в значительной степени отличаются, когда дело доходит до бывшего президента США Дональда Трампа. 49% респондентов заявили, что ожидают, что Трамп будет баллотироваться на выборах в 2024 году, тогда как всего 27% опрошенных признались, что не думают, что он выставит свою кандидатуру на выборы в третий раз.

При этом среди сторонников Республиканской партии 60% считают, что Трамп будет вновь баллотироваться в президенты.

Также в ходе опроса The Wall Street Journal решила выяснить, кто на данный момент одержал бы победу в гипотетическом противостоянии Байдена и Трампа. Впрочем, результаты показали, что мнения американцев разделились — политики набрали по 45% голосов.