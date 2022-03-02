Экономика для американцев важнее Украины: CNN провёл опрос по «горячим следам» обращения Байдена к нации

По итогам опроса тяготеющих в сторону демократов американцев по «горячим следам» обращения Джо Байдена к нации лишь 41 процент «крайне положительно» оценил его речь, передаёт CNN. При этом 64 процента респондентов считают экономику США более важной темой, чем Украину. По мнению канала, такие результаты говорят о том, что популярность Байдена снижется не только в общей массе американцев, но и среди его сторонников.

Спасибо, Вулф. Мы получаем первые результаты нашего опроса американцев, которые слушали речь президента Байдена. Точные цифры нам сообщит Дэвид Чалиан.

ДЭВИД ЧАЛИАН, политический директор CNN: Джейк, прежде всего, нужно обозначить важный момент: это, очевидно, опрос не всех американцев; в нашем случае это было бы невозможно. Это опрос тех людей, которые смотрели выступление. Здесь нужно отметить, что люди, смотревшие обращение президента к нации, в целом лучше относятся к этому президенту и его партии. Это было видно на примере как президентов-демократов, так и республиканских президентов.

Итак, в рамках опроса наш сегодняшний пул респондентов, смотревших речь, в целом на 11 процентов сдвинут в сторону демократов по сравнению с общей массой людей. Просто держите это обстоятельство в уме, когда я буду вам показывать, как эти смотревшие речь люди отреагировали на неё сразу же после её окончания.

41 процент воспринял президентское обращение «крайне положительно», 29 процентов — «относительно положительно», в то время как 29 процентов отнеслись к ней «негативно». Если сравнить этот 41 процент с показателями прошлогодней речи Джо Байдена перед совместной сессией конгресса, то это на 10 пунктов меньше. Речь идёт о категории «крайне положительно»; в прошлом году с такой оценкой выступил 51 процент. Сейчас же — всего 41. Более того, 41 процент — это самая низкая оценка в категории «крайне положительно» за последние 15 лет проведения моментальных опросов, проводимых сразу после обращений к нации.

Обратите внимание: мы задавали вопрос: «Сделал ли Байден достаточно, чтобы разобраться с рядом крупных проблем?» Что касается ввода российских войск на Украину, то 69 процентов считают, что достаточно. Но только посмотрите: когда речь заходит о внутренней полититке, которая крайне остро стоит на повестке Белого дома в плане промежуточных выборов и грозит Байдену потенциальными проблемами — здесь определённо есть повод для беспокойства. 47 процентов респондентов считают, что он принимает достаточные меры для борьбы с инфляцией, и 46 процентов считают, что он делает важные шаги для борьбы с насильственной преступностью.

Большинство опрошенных по вопросу об инфляции и насильственной преступности считают, что текущих шагов недостаточно. И повторюсь — это большинство людей, смотрящих обращение, которые в целом настроены к демократам более благосклонно, чем общая масса американцев. Не забывайте об этом.

Но что же можно сказать о том, как после речи изменилась оценка респондентов того, насколько компетентно Байден действует в рамках украинского кризиса? После речи 30 процентов зрителей заявили, что их уверенность в нём выросла; лишь у 14 процентов респондентов этой уверенности поуменьшилось, в то время как подавляющее большинство своего мнения в плане уверенности в Байдене в контексте ситуации на Украине никак не поменяло.

Теперь же посмотрим на пункт «Какая тема речи, по вашему мнению, оказалась важнее» — экономика или Украина? И вот сейчас вы поймёте, почему в рамках своей 62-минутной речи Байден посвятил Украине 10-12 минут, а остальные 50 минут — другим вопросам. 64 процента следивших за речью считают, что экономика — это более важная тема, а 36 процентов считают, что Украина.

То есть, по сути, это более низкие показатели, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание, что эта аудитория скорее склонна поддерживать демократов?

ДЭВИД ЧАЛИАН: В последний год мы наблюдали некоторое снижение рейтинга Джо Байдена, в этом никаких сомнений нет. Его рейтинг падает не только в среде широкой публики, но и — и это видно по данным этого опроса, проведённого по горячим следам речи, — даже среди людей, которые его поддерживают или состоят в его партии. Я бы сказал, что эти цифры отражают следующее обстоятельство: его популярность очевидно снижается и ничто в его речи не говорит о том, что ему удалось переломить этот тренд, — не думаю, правда, что этого от него кто-то реально ждал. Однако это снижение популярности распространяется на все категории граждан.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 марта 2022 года.