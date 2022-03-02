CNN: в обращении к нации Байден рассказал, что стоит на кону на Украине

Тот тон, в котором было выдержано первое обращение Джо Байдена к нации о положении в стране, казался бы немыслим даже месяц назад, передаёт CNN. Как отмечает канал, в свете событий на Украине Байден не только осветил тему цен на топливо и их связь с санкциями против России, но и подчеркнул, что на данный момент на кону стоит сам мировой порядок.

Мы продолжаем освещать реакцию на обращение президента США к нации о положении в стране. Это было его первое послание, но в прошлом году он произнёс речь перед совместной сессией конгресса. В этот же раз состоялось именно официальное обращение к нации. Главный корреспондент CNN в Белом доме Кейтлан Коллинз находится перед Белым домом; фактически прямо у меня за спиной, через дорогу. Кейтлан, можете рассказать о том, какую реакцию Вы наблюдаете на это обращение?

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, главный корреспондент CNN в Белом доме: Вулф, Вы заметили, что первые 12 минут своей речи президент сегодня посвятил текущим действиям России на Украине. И когда я поговорила с чиновниками о том, как эта речь появилась на свет, то они напрямую признали, что она была бы немыслимой даже месяц назад, не говоря уже о годе, когда, как Вы знаете, президент Байден обращался к конгрессу в предыдущий раз.

Когда Байден редактировал и репетировал речь, он сказал своим помощникам, что хочет чётко дать понять американцам, что именно здесь стоит на кону. Особенно учитывая, что президент редко выступает с речью в пиковое время и это одна из самых массовых аудиторий, на которую он может вещать на своём посту.

Причём речь здесь идёт не только о возможном влиянии цен на топливо на американцев и ситуации на энергорынках и о том, как она может сказаться на них из-за карательных мер, которые США ввели против Путина и Кремля, но и о том, Вулф, что стоит на кону в плане мирового порядка и того, как его разрушает деятельность Путина на Украине.

Некоторые министры объясняют это моральным долгом, который США должны выполнить. По моим данным, президент Байден хотел очень чётко это дать понять. Разумеется, американские чиновники осознают, что эта тема будет активно обсуждаться в ближайшие дни. Тем не менее в кулуарах они довольно прямолинейно отмечают, что, несмотря на яростное сопротивление украинцев, они вряд ли сумеют удержать столицу Украины. Они ждут, что в газетах в ближайшие дни появится ещё больше мрачных заголовков.

Это точно. Будем следить за развитием событий в ближайшие дни. Кейтлан, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 марта 2022 года.