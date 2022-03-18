Fox News: Америку уже поразила «шринкфляция» — а власти и СМИ всё твердят о Путине

Американцы столкнулись с «шринкфляцией»: из-за того, что доллар стремительно обесценивается, производители начали уменьшать размеры упаковок, пытаясь сохранить розничные цены на прежнем уровне, заметили на Fox News. А тем временем большинство американских СМИ продолжают настаивать на том, что ситуация не так страшна и что решения президента Джо Байдена к ней отношения не имеют: по данным Fox, журналисты упорно называют подскок цен «путинским».

Доллар теряет силу? Значит, деньги с собой будем грузовиками возить! Заметили, что товара в упаковке стало меньше? СМИ считают, что вы просто нытик! Инфляция — это как прыжок в холодный бассейн летом: кое-что уменьшается. При инфляции в 7,9 процента компании экономят на объёме товара. Такая же упаковка и прежняя цена. В интернете это называют шринкфляцией.



Потребители всё подмечают. Bounty, Crest, Doritos и даже Wheat Thins — вот лишь некоторые бренды, которые стали класть в упаковку меньше продукта в 2021 году. Их бизнес-модель — вводить людей в заблуждение. Прямо как мой драгдилер, который подмешивает детское слабительное! Но ведь в самом названии хлебцов Wheat Thins сказано, что они тонкие! Если эти хлебцы похудеют ещё больше, нам придётся называть их хлебцами-моделями!



ТАЙРУС, ведущий Fox News: … сказал бы сексист.



Спасибо за подсказку! Да, так сказал бы сексист.



ТАЙРУС: Мне за это приплачивать бы уже должны.



Да. Тем временем СМИ продолжают послушно делать вид, будто Байден не имеет никакого отношения к инфляции!

ВЕДУЩИЙ CNN (Воскресный эфир.): А может, мы честно обсудим цены на бензин? А то ведь в американских СМИ по этому поводу слишком много передёргивают — причём до такой степени, что получается неправда.

ЖУРНАЛИСТ PBS (Пятничный эфир.): Рост цен на бензин — это незначительная для нас жертва.

ВЕДУЩАЯ CNN (Эфир от 10 марта.): Многие политики подают всё так, будто в инфляции виноват лично президент Байден и что в его силах всё исправить.

ЭКСПЕРТ CNN: Нет. Ведь войну, из-за которой резко подскочили цены, не он же начал.

ВЕДУЩИЙ CNN (Эфир от 8 марта.): И, как вы слышали, президент США заявил, что это — «путинский» подскок цен...

ВЕДУЩАЯ CNN (Эфир от 8 марта.): …«путинский» подскок цен...

ВЕДУЩИЙ MSNBC (Эфир от 8 марта.): …«путинский» подскок цен...

ВЕДУЩАЯ CNN (Эфир от 10 марта.): …«путинский» подскок цен...

ВЕДУЩАЯ MSNBC (Эфир от 9 марта.): ...А подавать это как «путинский» подскок цен — идея отличная.

Ну и ну! Да, они именно что подают — на мельницу Байдена они льют больше воды, чем он сам проливает себе в штаны.

Так что же стало причиной инфляции? Мы точно знаем, что коронавирусные пособия её как минимум не замедлили, но эти деньги хотя бы не пропали зря, так ведь? Едва ли: из 600 миллиардов, розданных в рамках программы поддержания зарплат, до работающих граждан на самом деле дошло только 23 процента; из средств, выделенных на пособия по безработице, больше 87 миллиардов были выплачены людям, не имеющим права на такие выплаты; а наше налоговое управление и вовсе выплатило 3,5 миллиарда мёртвым людям — видимо, это была помощь избирателям Демократической партии (пусть они покоятся с миром).

Что до инфляции, от неё не уберечься ни одному сектору.

(Далее демонстрируется юмористический скетч, в котором обыгрывается уменьшение упаковки на примере мужского эскорт-агенства: высокого атлета-красавца меняют на щуплого мужлана за ту же цену. — ИноТВ.)

ДЕВУШКА: Нет, бабушка, я на всякие глупости деньги не трачу — экономические условия сейчас не те. Ой, всё, мне пора идти — ко мне мужчина из эскорт-службы приехал. В этот раз здоровяка себе заказала.

МУЖЧИНА: Вы Бритни?

ДЕВУШКА: Да!

МУЖЧИНА: Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Наслаждайтесь!

ДЕВУШКА: Погодите-ка, это значит, вы приехали от «ЗдоровыхЖеребцов.com»?

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Ну да — инфляция, куда денешься. Но цена-то та же осталась, просто упаковка немножко изменилась!



Да, наверное, на Fox News никто так не прорабатывает тему инфляции, как мы! Ещё не приходилось видеть, чтобы кто-то рассказывал, как инфляция влияет на эскорт-агентства, предлагающие услуги мужчин!



Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.