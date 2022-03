Оуэнс: «российской дезинформацией» в Америке теперь называют правду

Газета The New York Times обвинила ведущую Daily Wire Кэндес Оуэнс в работе на Путина за то, что та назвала Украину коррумпированной страной, передаёт Fox News. Парадокс в том, что The New York Times и другие американские СМИ ранее сами освещали коррупционные связи Зеленского, а также неоднократно меняли свою позицию по биолабораториям на Украине. Как отмечает Оуэнс, любого, кто привлекает внимание к неудобной правде, сейчас называют «марионеткой России».

Кэндес Оуэнс совершенно не боится кого бы то ни было, поэтому в её адрес часто звучат обвинения. The New York Times — своим очередным залпом — обвинила её в работе на Владимира Путина. Репортёр недавно написал Кэндес Оуэнс, цитирую: «Нам известно, что вы продвигали идею о том, что Украина — коррумпированная страна, а это совпадает с заявлениями, которые мы видели в российских государственных СМИ». (Смех.) Называть Украину коррумпированной — это российская пропаганда!



Вот что Кэндес Оуэнс написала в ответ: «Это электронное письмо вызвало у меня глубокое недоумение. Об украинской коррупции я узнала из The New York Times… Вот лишь один из примеров — статья редакции The New York Times под заголовком «Неподдающаяся украинская коррупция». (Смех.) Лучший ответ за всю историю!



Основательница благотворительной организации Blexit Кэндес Оуэнс сейчас с нами на связи. Это даже слишком круто! Что они ответили вам, Кэндес?



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая Daily Wire: Я послала им и другие ссылки, это была лишь одна из них. Но есть ещё 10—20 ссылок на статьи The Washington Post и The New York Times за последние три-четыре года, где рассказывается о том, как неистребима коррупция и как коррумпирован президент Зеленский. Но они, как по волшебству, изменили своё мнение.



Так что я недоумевала: может быть, для The New York Times «российская дезинформация» теперь означает «правда»? Учитывая, как было с историей про ноутбук Хантера Байдена, которую они называли российской дезинформацией, а теперь признали совершеннейшей правдой.



Он, конечно же, ответил: «Спасибо за то, что прислали ссылки». А потом резко изменил тему, спросив меня, принимаю ли я официальную позицию государства касательно биолабораторий (на Украине. — ИноТВ), создавались ли они только для исследований. Я сказала: «Что за чушь! Какое это имеет отношение к вашему изначальному вопросу?»



Потом я послала им другую ссылку и спросила: «Вот это — официальная позиция государства по биолабораториям? Они для исследований? Потому что вы, ребята, также рассказывали мне в другой статье, что эти лаборатории финансировались ради закрытия предыдущих, советских лабораторий». И тогда он сказал мне: «Спасибо, что уделили время. Больше вопросов нет». Думаю, это потому, что он не читает The New York Times и не осознаёт, сколько раз они меняли свою линию.



Вот в чём суть: никто не верит в эту ерунду про «российских марионеток». Это же просто нелепо! Темнокожая женщина в Соединённых Штатах, никогда не бывавшая в России. Да я не смогла бы даже сходу назвать какое-нибудь русское блюдо! Это так нелепо. Не хочу даже обсуждать этого. Но они говорят эти вещи, когда вы додумываетесь до правды, которую они хотели бы скрыть, скрыть от широкой общественности. Они говорят: «Смотрите лучше сюда. Не обращайте внимания, этот человек — марионетка России». Точно так же они вели себя в истории с ноутбуком Хантера Байдена, пока не созрели для того, чтобы признать правду.



Так что я попыталась понять, что же я такое затронула, что обеспокоило их. В действительности дело в том, что я говорила про Зеленского. Понимаете, с мейнстримной точки зрения, то есть с новой мейнстримной точки зрения, Зеленский — это Бэтмен. Предполагается, что мы все должны говорить, что он потрясающий герой и не коррупционер. А я говорила о том, как они освещали его раньше в истории с «Архивом Пандоры», рассказывали о его связях с украинскими миллиардерами, у которых контрольный пакет акций Burisma*. Возможно, было бы важно, чтобы пресса об этом говорила, в то время как администрация Байдена пытается подтолкнуть нас к большей вовлечённости в украинский конфликт. А они этого разговора не хотят. Так что вместо этого они обвиняют темнокожую женщину из США в том, что она каким-то образом проплачена Путиным. Хотя это явный абсурд.



(Смех.) О, мне знакомо это чувство! «Российская дезинформация»! Итак, патрон семейства Байдена в беде, и американские войска должны его спасать. Но упоминать об этом непозволительно. Кэндес Оуэнс, как всегда, бесстрашна. Я ей за это признателен. Спасибо!



Дата выхода в эфир 22 марта 2021 года.



* Украинский холдинг, в совет директоров которого входил сын президента США Хантер Байден (прим. ИноТВ).