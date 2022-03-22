Consequence: солист Staind призвал усомниться в безоговорочной поддержке Украины и «послушать, что говорит Путин»

В ходе своего сольного концерта фронтмен американской рок-группы Staind Аарон Льюис призвал поклонников усомниться в поддержке Украины, пишет Consequence. По словам музыканта, через эту страну проходят все махинации американского «глубинного государства», поэтому стоит «как следует приглядеться к ситуации» и «послушать, что говорит Владимир Путин».

Солист американской рок-группы Staind Аарон Льюис призвал американцев усомниться в безоговорочной поддержке, которую власти США оказывают Украине, и «послушать, что говорит Владимир Путин», сообщает интернет-издание Consequence.

В ходе своего недавнего сольного концерта Льюис выступил с идеей о том, что спецоперацией на Украине российский лидер наносит удар по «глубинному государству» в США — секретной правительственной секте, которая противостоит экс-президенту Дональду Трампу. Портал утверждает, что это «конспирологическая теория», популярная среди крайне правых в Америке.

«Я не буду сейчас тут распинаться на целую диссертацию, из-за которой у меня могут быть проблемы. Скажу лишь одно: сомневайтесь во всём. Всё, что они вам сейчас говорят, — ложь. Всё», — уверен музыкант.

По словам Льюиса, Украина играет важную роль для «глубинного государства», поэтому демократы так рьяно её поддерживают. «У нас нет порядка. Нет президента. С каждым днём мы теряем свои позиции в мире. Все над нами смеются. Все встают против нас. Но дело не в нас — дело в правительстве, которое мы поставили у власти. Именно из-за этих людей мы выглядим плохо в глазах всего мира — тех же людей, которые убедили вас, что нам всем необходимо поддерживать Украину, а при этом через Украину осуществляются все их схемы по отмыванию денег, все их махинации, то, как они получают свои откаты и всё отмывают», — заявил музыкант.

Также Льюис упомянул основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба и миллиардера Джорджа Сороса, которые, по его мнению, тоже связаны с Украиной. «Знаете, как бы дико это ни звучало, может, нам следует послушать, что говорит Владимир Путин. Может, когда Клаус Шваб, и Джордж Сорос, и все прочие чёртовы нечистые на руку говнюки, уничтожающие Землю, скопом выступают за одно и то же, нам следует, чёрт возьми, как следует приглядеться к ситуации. Почему они так упорно пытаются защитить Украину? Что им всем там терять?» — обратился музыкант к поклонникам.