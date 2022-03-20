WP: американский сенат исподтишка перевёл время в США на час вперёд — но виноват в этом Путин

Воспользовавшись неразберихой в сенате, ряд членов палаты сумел без прений «протащить» законопроект о полном переходе США на летнее время. Удалось им это во многом потому, что сенатор, который должен был им помешать, был занят украинским кризисом — иными словами, виноват в этом Владимир Путин, пишет The Washington Post. По мнению газеты, такие инциденты способны подорвать законодательный процесс в США, так как нет никаких гарантий, что таким образом не будут одобрены более серьёзные законопроекты.

«Кто-нибудь знает, который сейчас на самом деле час? Очевидно, это не 100 членов сената США», — пишет The Washington Post.

Даже и в лучшие дни сенат редко когда работал как часы. Однако на этой неделе дела пошли настолько плохо, что эта палата решила перевести стрелки часов всей страны — причём случайно.

Сенат одобрил законодательную инициативу, согласно которой США должны перейти на летнее время на постоянной основе. По этому вопросу не было ни слушаний, ни прений, ни голосования. Этот закон просто приняли, так как против него никто не выступил: многие сенаторы даже не были в курсе, что происходит.

На то, чтобы перевести стрелки часов всех американцев на час вперёд, ушло всего 14 секунд. Сенатор-республиканец Марко Рубио встал со своего места и попросил «убрать с обсуждения» инициативу S. 623 в рамках сенатского комитета по торговле, который не одобрил этот документ. Затем он сказал: «Я прошу единогласно поддержать рассмотрение и одобрение поправки Рубио, которая заменяет эту инициативу, и считать этот законопроект в дополненной и исправленной форме прошедшим третье чтение и одобренным, а предложения о пересмотре — озвученными и представленными».

Участие в этой махинации приняла и председательствующая сенатор-демократ Кирстен Синема. Протараторив «возражений нет, принято», а затем, в очередной раз нарушив все приличия, она громким шёпотом выдохнула в микрофон «да!» и победно сжала кулаки.

О происходящем не знали партийные организаторы ни в Республиканской, ни в Демократической партиях. Теперь же у сената нет никакой возможности откатить назад законопроект — так что теперь он отправится в палату представителей, где, как хотелось бы верить, конгрессмены обойдутся с Дедушкой Временем несколько более почтительно.

При этом, по сообщениям ряда СМИ, сенатор-республиканец Роджер Уикер собирался выступить против этой инициативы, однако в последний момент решил этого не делать, поскольку был занят более серьёзными делами — в частности, украинским кризисом.

«Иными словами, в возможно грядущем переводе времени оказался виноват Владимир Путин», — подытоживает газета.

Более того, помощники других сенаторов были в курсе планов Рубио изменить время, однако эта информация до многих политиков просто не дошла, так как они (как оказалось, ошибочно) полагали, что Уикер всё же выразит протест. «Очень своевременное напоминание: в большой семье клювом не щёлкают», — иронизирует The Washington Post.

Защитники общественного здравоохранения всё проспали. Хотя сторонники перехода на летнее время и заявляют, что эта инициатива благотворно скажется на торговле, а 20 штатов её уже одобрили, есть данные, что темень по утрам оказывает негативное влияние на школьную успеваемость детей.

Однако нет никаких сомнений, что это событие плохо скажется на процессе законотворчества. Сейчас дела с этим и так обстоят настолько ужасно, что члены конгресса радуются уже тогда, когда им удаётся достичь совершенно непритязательных целей вроде поддержания работы правительства. Если сенаторы уверуют, что они в силах протащить важные законопроекты без голосования, то тот небольшой запас доверия, который всё ещё есть в конгрессе, быстро канет в Лету. «Добавят ли демократы пару-тройку судей в Верховный суд? Объявят ли республиканцы Дональда Трампа победителем выборов 2020 года? Объявит ли сенатор Линдси Грэм в одностороннем порядке войну России?» — задаётся вопросом издание.

Раз уж конгресс и в самом деле планирует перевести время, то разумнее было бы вращать стрелки не вперёд, а назад. Демократам стоило бы перевести их на 9 марта, когда дурацкий бунт демократов-конгрессменов вынудил спикера Нэнси Пелоси отказаться от с трудом согласованного с республиканцами законопроекта о выделении средств на борьбу с коронавирусом в размере $15 млрд. Сейчас же пандемия вновь набирает обороты в Европе, а у США заканчиваются деньги для борьбы с вирусом, в то время как принять новые законы на этот счёт, мягко говоря, непросто.

Что же касается республиканцев, то им было бы неплохо вернуться в 10 марта, когда они проголосовали против законопроекта о помощи Украине в размере $13,6 млрд. Сейчас же те же самые люди требуют от Байдена активнее вооружать эту страну.

Тем же республиканцам стоило бы повернуть время вспять и перенестись в 2019 год, когда они обрушились на президента Украины Владимира Зеленского в ходе процедуры импичмента против Дональда Трампа из-за предположительных угроз последнего заморозить военную помощь Киеву. На тот момент многие видные республиканцы пытались доказать, что Украина вмешалась в американские выборы.

«Но вместо этого сенат постановил, что время нужно перевести вперёд, так как, по словам Томми Тубервиля, сенатора-республиканца от штата Алабама и сторонника этой реформы исподтишка, этот шаг приведёт к «увеличению количества солнечного света». Этот бывший футбольный тренер, по-видимому, полагает, что законопроект сената о переводе времени также изменил и порядок вращения Земли — и все с этим согласились», — подытоживает The Washington Post.