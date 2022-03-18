Американская журналистка: Запад обрушился на Россию, но молчит о нацистах и роли США на Украине

Западная Украина поддержала нацистов, а представители западных СМИ отказываются признавать факты и слепо верят линии Белого дома, заявила в эфире Real America’s Voice журналист Лара Логан, которая освещает различные конфликты 35 лет. Власти и СМИ США не договаривают и о финансировании НАТО батальона «Азов», и о той роли, которую сыграла в украинском кризисе Америка. По словам журналистки, это напоминает ситуацию, когда ты либо соглашаешься с методичками демократов по поводу всего на свете, либо тебя объявляют нацистом.

ЛАРА ЛОГАН, журналист: Я искренне думаю, что кругом очень много дезинформации. Мы на самом деле никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже 35 лет, и я ни разу не видела там таких вещей, как, например, люди, у которых ногти выкрашены в цвета флага Украины, понимаете? Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во всё плохое, что о нём говорят, и любить Украину, а никаких полутонов быть не может. Мне всё это очень напоминает ситуацию, когда ты либо соглашаешься с методичками демократов по поводу всего на свете, либо тебя объявляют нацистом.



Владимир Путин, приняв решение перейти украинские границы, отлично понимал, что делает. Да, российские вооружённые силы не идеальны — к примеру, многие военные эксперты, а также специалисты из разведывательного управления министерства, изучавшие российские вооружённые силы много лет, рассказывали мне, что у них возникают сложности с организацией сложных воздушных операций, поскольку лётных часов у их лётчиков по сравнению с американскими пилотами истребителей значительно меньше.



И всё же Россия отнюдь не увязла. Она с самого начала действовала очень стратегически: российские войска не двинулись сразу на Киев, а пошли к лабораториям биологического оружия, которые во множестве разбросаны по всей территории страны. Некоторые из них они сами и построили, поэтому их местонахождение им было известно — ещё с советских времён. Мы после распада СССР в рамках своей программы по снижению угроз вошли туда и якобы превратили эти учреждения из лабораторий по разработке биооружия в учреждения, занимающиеся исследованиями в области общественного здравоохранения. Вот только в наши дни становится сложно верить в заявления наших лидеров — они ведь лгали и о коронавирусе, и о «российском сговоре», и по поводу импичмента из-за Украины.



А ведь на Украине происходит столько вещей, о которых никто не говорит, мы видим столько нечистоплотности и по поводу истории Украины, и по поводу батальона «Азов», который финансируют США и НАТО — в сети есть фотографии его бойцов с флагами НАТО и свастиками. При этом даже их эмблема содержит «чёрное солнце» — знак, который использовали нацисты в СС, а также символы-«молнии» самой СС. При этом «чёрное солнце» в украинских вооружённых силах распространено повсеместно: его носят на бронежилетах даже военнослужащие женщины, которых предъявляют миру в качестве примера независимости, духа и благородства украинцев. Да, даже они носят «чёрное солнце».



Белый дом хочет вас убедить в том, что это не важно, что его используют лишь немногие солдаты, но это неправда. Батальон «Азов» с убийствами прошёлся по всей Восточной Украине, но мы не хотим этого признавать. Именно из-за этого Крым проголосовал за независимость. Именно из-за этого Крым захотел быть с Россией. А мы, представители СМИ, а конкретнее — западных СМИ, как и Запада вообще, отказываемся признавать факты о происходящем. Западная Украина поддержала нацистов, там находилась штаб-квартира СС. ЦРУ и Аллен Даллес гарантировали украинским нацистам иммунитет от судебного преследования в рамках Нюрнбергского процесса.



Так что США в прошлом много помогали украинским нацистам деньгами и оружием. И это не какие-то вдруг возникшие неонацистские группировки, это самые настоящие нацисты времён Второй мировой, которые, если вернуться к Нюрнбергу, заявляли, что они хотели создать тысячелетний рейх.



Так что когда смотришь на всё это, зная, что ЦРУ спонсировало «цветную революцию» на Украине в 2013 и 2014 годах, что оно само избрало для Украины лидеров, возникают определённые вопросы. Вспомните слитую телефонную беседу Виктории Нуланд, в которой она вместе с послом США решают, кто будет управлять Украиной.



В общем, здесь было столько вмешательства, сколько вообще можно представить, — и это мы даже не берём во внимание истории с Хантером Байденом, Нэнси Пелоси, Джоном Керри, Миттом Ромни и их отпрысками, которые все получили работу в украинских газовых компаниях и зарабатывали там миллионы.



Дата выхода в эфир 17 марта 2022 года.