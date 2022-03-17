Дома разрушены, гуманитарной помощи хватает — корреспондент Fenghuang пообщался с жителями Волновахи

Корреспондент китайского канала Fenghuang Лу Юйгуан приехал в Волноваху, где ещё недавно проходили ожесточённые бои между Вооружёнными силами Украины и ополченцами Донбасса. Местные жители рассказали журналисту, что они семь дней прятались в подвалах, у многих были разрушены дома и сейчас их поддерживает гуманитарная помощь России. А одной семье с детьми китайский корреспондент даже предложил помочь добраться до Донецка.

Продлившиеся семь дней бои в Волновахе на востоке Украины закончились. В городе проживает более 100 тысяч человек*, и сейчас главной задачей для российских военных и донбасских ополченцев здесь стало оказание гуманитарной помощи. Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента с места событий.

ЛУ ЮЙГУАН, корреспондент канала Fenghuang (Phoenix TV): Сейчас продолжается окружение Мариуполя — решающее противостояние на востоке Украины. Мы сейчас находимся в Волновахе. Это важный стратегический узел, соединяющий Мариуполь с северными районами. За мной находится площадь местного автовокзала, здесь прошли ожесточённые бои. Украинские вооружённые силы разместили в Волновахе более двух тысяч человек подкрепления, в то же время отряды ополчения направили сюда более трёх тысяч человек, полностью окружили город и, как вы можете видеть за моей спиной, провели решающую битву.

ПАВЕЛ, командир сил ополчения Донбасса: Как вы видите, данный уничтоженный танк Вооружённых сил Украины прятался за центральным зданием вокзала. И, соответственно, это ещё раз подтверждает, что они устанавливают технику рядом с муниципальными объектами, рядом с больницами. В данный момент на вокзале непосредственно стоял танк.

ЛУ ЮЙГУАН: Позади меня можно видеть дома — не повреждённых здесь нет. (Обращаясь к прохожей.) Здравствуйте, можно несколько слов? Бабушка, как вас зовут?

ИРИНА, жительница Волновахи: Ирина.

ЛУ ЮЙГУАН: Ирина, да? Посмотрите, ваш город весь разрушен. Среди ваших близких есть погибшие?

ИРИНА: Нет, погибших нет, но дома у нас нет.

ЛУ ЮЙГУАН: А как вы сейчас живёте? В подвале?

ИРИНА: Мы жили в погребе, сейчас — у соседей.

ЛУ ЮЙГУАН: А когда были бои в городе, сколько дней?

ИРИНА: В погребе мы семь дней прожили.

ЛУ ЮЙГУАН: Семь дней. А еда есть?

ИРИНА: Да, есть, у нас кушать есть.

ЛУ ЮЙГУАН: Очень опасно, да? Стреляют.

ИРИНА: Наверное.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Здравствуйте.

ЛУ ЮЙГУАН: А ребёнку у вас сколько?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Три месяца.

ЛУ ЮЙГУАН: Три. Можно показать?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Можно.

ЛУ ЮЙГУАН: Ой какой. Смотрите, здесь ребёночек. Спасибо. Расскажите, какая сейчас ситуация.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ситуация? Ну что, ДНР выбила украинцев, а всё это натворили они. Мы сидели две недели в подвале с ребёнком на ж/д-больнице, вот там. Прямой наводкой били танками.

ЛУ ЮЙГУАН: А жена где сейчас?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Жена есть, все живы.

ЛУ ЮЙГУАН: Все живы, да?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Да, и родители тоже живы, только у них дом сгорел.

ЛУ ЮЙГУАН: А гуманитарной помощи сейчас хватает?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Хватает всего, да.

ЛУ ЮЙГУАН: Спасибо Вам большое.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Пожалуйста.

ЛУ ЮЙГУАН: Здравствуйте! Сколько тебе лет? Сколько лет?

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Два годика.

ЛУ ЮЙГУАН: Два годика. Ой, красивая. Раскажите, ситуация тяжёлая сейчас?

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Тяжёлая. Гуманитарку получить не можем, мы с голоду умираем. Вот мы сейчас пытаемся, попробуем до родственников в Снежное пробраться. Идём на автобус. Топить нечем. Какая ситуация? Детки маленькие. Кошмар.

ЛУ ЮЙГУАН: Да. Вот.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: А оттуда на Донецк.

ЛУ ЮЙГУАН: Донецк, да? Может, с нами поедете? В нашей машине место есть.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Да? Можно?

ЛУ ЮЙГУАН: Да конечно. Да.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: А вы куда едете?

ЛУ ЮЙГУАН: Мы в Донецк.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Ой, отлично. Было бы очень хорошо.

ЛУ ЮЙГУАН: Тогда с нами поедете.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: А у меня ещё там впереди дочка с внуком.

ЛУ ЮЙГУАН: А сколько человек ещё?

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вот дочка и внук маленький.

ЛУ ЮЙГУАН: Хорошо, вместе все.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Настя!

ЛУ ЮЙГУАН: Давай ручку.

Канал Fenghuang, репортаж из Волновахи подготовили Лу Юйгуан, Инь Ли, Бао Цзайчжун, Са Вэй.

Дата выхода в эфир 16 марта 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).