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Дома разрушены, гуманитарной помощи хватает — корреспондент Fenghuang пообщался с жителями Волновахи

Материал представлен в переводе ИноТВ
Корреспондент китайского канала Fenghuang Лу Юйгуан приехал в Волноваху, где ещё недавно проходили ожесточённые бои между Вооружёнными силами Украины и ополченцами Донбасса. Местные жители рассказали журналисту, что они семь дней прятались в подвалах, у многих были разрушены дома и сейчас их поддерживает гуманитарная помощь России. А одной семье с детьми китайский корреспондент даже предложил помочь добраться до Донецка.

Продлившиеся семь дней бои в Волновахе на востоке Украины закончились. В городе проживает более 100 тысяч человек*, и сейчас главной задачей для российских военных и донбасских ополченцев здесь стало оказание гуманитарной помощи. Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента с места событий. 

ЛУ ЮЙГУАН, корреспондент канала Fenghuang (Phoenix TV): Сейчас продолжается окружение Мариуполя — решающее противостояние на востоке Украины. Мы сейчас находимся в Волновахе. Это важный стратегический узел, соединяющий Мариуполь с северными районами. За мной находится площадь местного автовокзала, здесь прошли ожесточённые бои. Украинские вооружённые силы разместили в Волновахе более двух тысяч человек подкрепления, в то же время отряды ополчения направили сюда более трёх тысяч человек, полностью окружили город и, как вы можете видеть за моей спиной, провели решающую битву. 

ПАВЕЛ, командир сил ополчения Донбасса: Как вы видите, данный уничтоженный танк Вооружённых сил Украины прятался за центральным зданием вокзала. И, соответственно, это ещё раз подтверждает, что они устанавливают технику рядом с муниципальными объектами, рядом с больницами. В данный момент на вокзале непосредственно стоял танк. 

ЛУ ЮЙГУАН: Позади меня можно видеть дома — не повреждённых здесь нет. (Обращаясь к прохожей.) Здравствуйте, можно несколько слов? Бабушка, как вас зовут?
 
ИРИНА, жительница Волновахи: Ирина. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Ирина, да? Посмотрите, ваш город весь разрушен. Среди ваших близких есть погибшие?
 
ИРИНА: Нет, погибших нет, но дома у нас нет. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: А как вы сейчас живёте? В подвале?
 
ИРИНА: Мы жили в погребе, сейчас — у соседей. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: А когда были бои в городе, сколько дней?
 
ИРИНА: В погребе мы семь дней прожили. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Семь дней. А еда есть?
 
ИРИНА: Да, есть, у нас кушать есть. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Очень опасно, да? Стреляют. 
 
ИРИНА: Наверное. 
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Здравствуйте. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: А ребёнку у вас сколько?
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Три месяца. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Три. Можно показать?
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Можно. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Ой какой. Смотрите, здесь ребёночек. Спасибо. Расскажите, какая сейчас ситуация. 
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ситуация? Ну что, ДНР выбила украинцев, а всё это натворили они. Мы сидели две недели в подвале с ребёнком на ж/д-больнице, вот там. Прямой наводкой били танками. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: А жена где сейчас?
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Жена есть, все живы. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Все живы, да?
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Да, и родители тоже живы, только у них дом сгорел. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: А гуманитарной помощи сейчас хватает?
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Хватает всего, да. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Спасибо Вам большое. 
 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Пожалуйста. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Здравствуйте! Сколько тебе лет? Сколько лет?
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Два годика.
 
ЛУ ЮЙГУАН: Два годика. Ой, красивая. Раскажите, ситуация тяжёлая сейчас?
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Тяжёлая. Гуманитарку получить не можем, мы с голоду умираем. Вот мы сейчас пытаемся, попробуем до родственников в Снежное пробраться. Идём на автобус. Топить нечем. Какая ситуация? Детки маленькие. Кошмар. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Да. Вот. 
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: А оттуда на Донецк. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Донецк, да? Может, с нами поедете? В нашей машине место есть. 
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Да? Можно? 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Да конечно. Да.
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: А вы куда едете? 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Мы в Донецк.
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Ой, отлично. Было бы очень хорошо. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Тогда с нами поедете. 
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: А у меня ещё там впереди дочка с внуком.
 
ЛУ ЮЙГУАН: А сколько человек ещё?
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вот дочка и внук маленький. 
 
ЛУ ЮЙГУАН: Хорошо, вместе все. 
 
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Настя!
 
ЛУ ЮЙГУАН: Давай ручку. 
 
Канал Fenghuang, репортаж из Волновахи подготовили Лу Юйгуан, Инь Ли, Бао Цзайчжун, Са Вэй. 
 
Дата выхода в эфир 16 марта 2022 года. 

 

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ). 
 

 

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источник
Fenghuang Китай Азия
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