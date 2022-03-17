СТРАНА: украинский журналист, призывавший убивать русских детей, извинился за свои слова

14:39
Захарова: Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрещении биооружия
Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
14:38
Депутат Госдумы Свищёв рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований
Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв (ЛДПР) рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований.
14:37
Голикова поручила открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору до 24 марта открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств.
14:36
Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время.
14:34
Источник: защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
14:32
Канцлер ФРГ Шольц: военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине
Военные стран НАТО не будут принимать участие в конфликте на Украине. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.
14:24
Кристина Резцова: меня не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам
Серебряная и бронзовая призёрка Олимпийский игр в Пекине Кристина Резцова рассказала о желании принять участие в лыжных гонках.
14:24
Мишустин потребовал не допускать роста цен
Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счёт роста цен. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
14:20
Мишустин: правительство выделит почти 40 млрд рублей на первый пакет мер по поддержке занятости
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит почти 40 млрд рублей на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости.
14:13
Песков заявил, что работа Дворковича в «Сколково» зависит от его личного решения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа Аркадия Дворковича в «Сколково» зависит от его личного решения.
14:12
Бузникин отказался комментировать информацию об изменениях в селекционном отделе «Краснодара»
Бывший нападающий сборной России по футболу Максим Бузникин, до сегодняшнего дня возглавлявший селекционную службу «Краснодара», не стал комментировать RT информацию об изменениях в селекционном отделе клуба.
14:06
Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и пенсий
Минтруд и Минфин России должны представить в правительство параметры повышения зарплат бюджетников и всех социальных выплат, в том числе пенсий. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
14:06
Корреспондент RT пообщалась с бывшими пленными украинского нацбата «Айдар»
Корреспондент RT Мария Финошина побывала на заброшенной базе украинского националистического батальона «Айдар» и пообщалась с бывшими узниками националистов.
14:06
Мишустин заявил, что выплаты на детей от восьми лет начнутся в России в мае
Социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами начнутся в мае. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
14:03
В Кремле выразили надежду на энергичное участие украинской делегации в переговорах
Москва выразила надежду, что Киев не будет вести переговоры в привычном медлительном стиле и проявит энергичное участие в процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:01
Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение в Союзном государстве с 18 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии ограничений на перемещение граждан в Союзном государстве России и Белоруссии с 18 марта.
14:00
В Кремле прокомментировали слова Путина о самоочищении России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировали слова президента России Владимира Путина о самоочищении страны.
13:54
Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre
Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre, а также туда будут направлены 100 военнослужащих. Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
13:53
В Госдуме отреагировали на исключение сборной России по хоккею из Евротура
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отреагировал на отстранение команды России от Евротура.
13:48
В Кремле прокомментировали призыв Международного суда ООН по спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине.
13:40
Захарова: слова Салливана о последствиях для Китая за отношения с Россией возмутительны
Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о последствиях для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13:39
Гаврилов о судействе «Спартак» — «Краснодар»: за грубые ошибки арбитров отстраняют
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2).
13:39
В Кремле заявили о наличии у России необходимых для избежания дефолта средств
В России есть необходимые средства и потенциал, чтобы избежать дефолта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:31
Песков заявил, что переговоры России и Украины должны продолжиться 17 марта
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты российских и украинских переговорщиков должны продолжиться 17 марта.
13:29
Агент экс-тренера «Краснодара» Фарке исключил его возвращение в Россию
Агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке Дирк Гроссе рассказал, вернётся ли его клиент в Россию.
13:27
Захарова назвала маргинальной идею об исключении России из ООН
Идея об исключении России из ООН по-прежнему остаётся маргинальной, несмотря на рост антироссийской пропаганды на Западе. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
13:19
Жулин: решение ISU — нарушение всех прав спортсмена
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить сборную России от соревнований под его эгидой.
13:13
Великобритания за два года потратила £27,5 млн на противодействие «российской дезинформации»
В 2020—2021 году Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF), финансируемый разведывательным сообществом Великобритании, выделил £27,5 млн на противодействие российским «информационным операциям». Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Великобритании.
13:12
В Кремле назвали непозволительным высказывание Байдена о Путине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал непозволительным высказывание президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.
13:09
Захарова: поставки США систем ПВО на Украину станут дестабилизирующим фактором
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки США систем ПВО, в том числе С-300, на Украину станут дестабилизирующим фактором.
13:08
ЦБ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей до 1 млн рублей
Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
13:05
Жилина заявила, что мечтает стать первой фигуристкой, которая исполнит каскад из четверных
Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, рассказала о своей цели.
13:00
Басурин заявил о планах США поставлять на Украину барражирующие снаряды
США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил официальный представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
12:56
«Аэрофлот» с 18 марта начнёт вывоз пассажиров из стран Карибского бассейна
Авиакомпания «Аэрофлот» с 18 марта начнёт вывоз пассажиров из стран Карибского бассейна и Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
12:54
Салихова назвала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар» беспределом
Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2).
12:53
Захарова назвала прогрессом сам факт переговоров между Россией и Украиной
Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
12:50
Глава ДНР Пушилин попросил Россию усилить ПВО республики
Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.
12:48
Опубликовано видео с чеченским спецназом в Мариуполе
Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео работы в Мариуполе чеченского спецназа, зачищающего город от украинских националистов.
12:43
Правительство России сообщило, что выплата купона по евробондам России проведена в валюте
Выплата купона по двум выпускам евробондов России на $117,2 млн проведена в валюте, сообщило российское правительство.
12:43
Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств в России
Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
12:40
Долгополов призвал отстранить российских теннисистов от международных соревнований
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов выступил против участия россиян в турнирах по теннису.
12:37
Суд отменил решение о запрете Samsung продавать в России смартфоны с Samsung Pay
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, запретившей южнокорейской Samsung Electronics продавать в России смартфоны с Samsung Pay. Об этом сообщается в картотеке суда.
12:35
Зампред Совбеза Медведев: Россия поставит на место всех оборзевших недругов
Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
12:32
МИД: Россия требует от Киева и Вашингтона предоставить данные о лабораториях на Украине
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева и Вашингтона предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине.
12:29
В сборной России отреагировали на отстранение команды от Евротура
Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский отреагировал на отстранение команды России от Евротура.
12:15
Захарова: Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе.
12:15
МИД: Россия приложит все усилия для обеспечения безопасности Чернобыльской АЭС
Российская сторона достигла договорённости с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:14
ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подвела итоги матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром».
12:05
В Минпромторге рассказали о запасах сырья для товаров гигиены в России
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о запасах сырья для товаров гигиены в России минимум на шесть месяцев.
12:03
Минфин заявил об исполнении платёжного поручения о выплатах купона по евробондам России
Платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России, направленное 14 марта, исполнено.