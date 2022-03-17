СТРАНА: украинский журналист, призывавший убивать русских детей, извинился за свои слова

Украинский журналист «Телеканала новин 24» Фахрудин Шарафмал, призывавший убивать русских детей, руководствуясь теорией нациста Адольфа Эйхмана, после разразившегося скандала принёс извинения за свои слова. Как пишет «СТРАНА.ua», Шарафмал заявил, что его поведение было недопустимо как с журналистской, так и с человеческой точки зрения.

Сотрудник украинского «Телеканала новин 24» Фахрудин Шарафмал, призывавший убивать русских детей, руководствуясь теорией нациста Адольфа Эйхмана, поменял своё мнение. Как передаёт «СТРАНА.ua», по этому поводу начался большой скандал и Шарафмал принёс извинения за эфир, сказав, что это было недопустимо как с журналистской, так и с человеческой точки зрения.

Как отмечает издание, о заявлении Шарафмала о русских детях уже задали вопрос заместителю представителя Генерального секретаря ООН Фархану Хаку.

«Я не осведомлён о подобных комментариях, но определённо мы призываем все стороны избегать риторики, направленной на разжигание розни и ненависти», — сказал Хак.