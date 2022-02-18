WION: рекордная за последние десятилетия инфляция в Британии добавляет проблем Борису Джонсону

Уровень инфляции в Британии достиг небывалого за последние 30 лет уровня, сообщает WION. Как отмечается в материале, из-за этого выросла нагрузка на финансы британцев, которые даже устраивают акции протеста, что добавляет проблем оказавшемуся в центре скандала британскому премьеру.

Проблемы Бориса Джонсона, между тем, не ограничиваются скандалом с вечеринками. Соединённое Королевство достигло самого высокого уровня инфляции за последние 30 лет, из-за чего выросла нагрузка на повседневные расходы (граждан. — ИноТВ), а также возросло давление на Банк Англии, которому приходится повышать процентные ставки.



Хотите верьте, хотите нет, но индекс потребительских цен вырос с 5,4 процента в декабре до 5,5 процента в январе.



Цены взлетели по всему миру преимущественно из-за резкого роста цен на энергоносители. Потребители столкнулись с более высокими ценами на продукты питания в то самое время, когда (мировые. — ИноТВ) экономики начали вновь открываться.



На фоне того, как данный процесс набирал обороты, Риши Сунак ранее в этом месяце сообщил о пакете помощи на сумму около 12,2 миллиарда долларов, которые будут направлены в Британии приблизительно 28 миллионам бедных домохозяйств и домохозяйств со средним доходом.



На прошлой неделе сотни людей провели протесты в Лондоне и других британских городах, требуя от правительства принять меры для того, чтобы разобраться с быстрорастущей стоимостью потребительской корзины, а некоторые даже требовали отставки попавшего в скандал правительства Бориса Джонсона.



Ранее в этом месяце Банк Англии уже второй раз подряд поднял свою основную процентную ставку с целью снизить инфляцию. По прогнозам Банка Англии, годовой уровень инфляции в Британии в апреле достигнет пикового значения приблизительно 7,25 процента, что гораздо выше установленного ранее целевого значения 2 процента.



Дата выхода в эфир 17 февраля 2022 года.

