24 канал: в безумной инфляции на Украине виноваты коронавирус и Путин

Рост инфляции происходит по всему миру из-за пандемии коронавируса, в том числе и на Украине, которая не уникальна в этом процессе по сравнению с другими государствами, считает советник главы офиса президента Украины директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Однако, передаёт «Телеканал новин 24», Милованов добавил, что Владимир Путин своим «нагнетанием и пуганием людей» тактически «помогает», чтобы инфляция на Украине была немного больше.
Из-за пандемии коронавируса во всём мире происходит безумная инфляция и Украина не уникальна в этом процессе по сравнению с другими государствами, считает советник главы офиса президента Украины директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Однако, передаёт «Телеканал новин 24», Милованов считает, что на украинскую экономику также негативно влияет и российский президент.
«Владимир Путин тактически «помогает», чтобы инфляция немного была больше — своим нагнетанием, пуганием людей», — подчеркнул Милованов.
Он объяснил, если истерия продолжится — все инвесторы испугаются, доступ к капиталам будет ограничен и влияние на экономику будет отрицательным. По его словам, если реагировать более спокойно и ситуацию будут контролировать, то влияние на экономику будет меньше, а инвестиций будет больше.
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