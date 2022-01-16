ABC News: инфляция бьёт по кошельку простых американцев

Инфляция в США достигла самых высоких показателей за 40 лет. Резкое подорожание бензина и продуктов питания заставляет американцев потуже затянуть пояса, сообщает ABC News. Тем временем эксперты убеждают население, что причина роста цен — сильная экономика и огромный спрос на потребительские товары.
Сегодня всё больше американцев требуют повышения зарплат: инфляция достигла самых высоких показателей почти за 40 лет.
МУЖЧИНА: Я живу бедно, потому что мне нечем платить за жильё, за мобильную связь, за еду…
В Денвере и его пригородах сейчас бастует более 8000 работников продовольственных магазинов. Сотрудники King Soopers предъявляют торговой сети претензии по поводу зарплаты и условий труда.
МУЖЧИНА: Я работаю здесь почти два с половиной года, а зарабатываю 12 долларов 32 цента в час.
ЖЕНЩИНА: Пройдёт ещё два года, прежде чем я стану зарабатывать 19 долларов в час. Потому что мне положено только по30 центов в год.
Американцы оказались в стеснённых обстоятельствах, поскольку темпы инфляции превосходят темпы роста зарплат. В прошлом месяце темпы подорожания потребительских товаров были самыми высокими с 1982 года — цены на 7 процентов больше, чем год назад. Причина — проблемы с цепью поставок в сочетании с огромным спросом на продукцию.
ЛАРРИ САММЕРС, бывший министр финансов США:Наша проблема не в том, что наша экономика слишком слабая. Наша проблема в том, что наша экономика слишком сильная. Слишком большой спрос, который наша экономика не в состоянии удовлетворить.
За последний год цены на бензин в стране выросли почти на 50 процентов. Продукты питания, такие как красное мясо, мясо птицы, рыба и яйца подорожали на 12,5 процента. Рост затрат вынуждает Domino’s Pizza класть меньше куриных крылышек в заказ на вынос, всего восемь вместо десяти за ту же цену.
Белый дом заявляет, что снижения цен, возможно, придётся ждать до конца года.
БРАЙАН ДИЗ, директор Национального экономического совета:Многие из вас уделяют особое внимание годовому показателю, который составил 7 процентов. Если же мы хотим понять тенденцию, более информативно то, как показатели меняются от месяца к месяцу. Большинство независимых экспертов продолжают прогнозировать замедление роста цен на протяжении 2022 года.
Ожидается, что в ответ на высокую инфляцию Федеральная резервная система в этом году четырежды повысит процентные ставки.
В Россию 16—19 января с рабочим визитом приедет министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. Он посетит Москву и Санкт-Петербург. Визит главы хорватского внешнеполитического ведомства даст символический старт реализации комплекса совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами, которое будет отмечаться 25 мая.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что выводы о якобы возможном размещении Россией наступательных вооружений на Украине принадлежат СМИ, а также рекомендовал ознакомиться с контекстом по этому вопросу.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что три российские фигуристки завоевали медали в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходил в Таллине.
Президент США Джо Байден похвалил сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников в синагоге в Техасе. Также глава государства осудил антисемитизм и пообещал бороться с его проявлениями в стране.
Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. Об этом сообщил глава органа Джеймс Оллсоп во время объявления решения. В соответствии с решением суда теннисисту придётся покинуть страну.
Полиция Техаса изучает контакты скончавшегося преступника, который ранее захватил заложников в синагоге города Колливилль. По словам главы полиции Майкла Миллера, для освобождения заложников ФБР направило «около 60—70 человек из столичного округа Колумбия».
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, переговоры — это хорошая новость.