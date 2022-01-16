ABC News: инфляция бьёт по кошельку простых американцев

Инфляция в США достигла самых высоких показателей за 40 лет. Резкое подорожание бензина и продуктов питания заставляет американцев потуже затянуть пояса, сообщает ABC News. Тем временем эксперты убеждают население, что причина роста цен — сильная экономика и огромный спрос на потребительские товары.

Сегодня всё больше американцев требуют повышения зарплат: инфляция достигла самых высоких показателей почти за 40 лет.



МУЖЧИНА: Я живу бедно, потому что мне нечем платить за жильё, за мобильную связь, за еду…



В Денвере и его пригородах сейчас бастует более 8000 работников продовольственных магазинов. Сотрудники King Soopers предъявляют торговой сети претензии по поводу зарплаты и условий труда.



МУЖЧИНА: Я работаю здесь почти два с половиной года, а зарабатываю 12 долларов 32 цента в час.



ЖЕНЩИНА: Пройдёт ещё два года, прежде чем я стану зарабатывать 19 долларов в час. Потому что мне положено только по 30 центов в год.



Американцы оказались в стеснённых обстоятельствах, поскольку темпы инфляции превосходят темпы роста зарплат. В прошлом месяце темпы подорожания потребительских товаров были самыми высокими с 1982 года — цены на 7 процентов больше, чем год назад. Причина — проблемы с цепью поставок в сочетании с огромным спросом на продукцию.



ЛАРРИ САММЕРС, бывший министр финансов США: Наша проблема не в том, что наша экономика слишком слабая. Наша проблема в том, что наша экономика слишком сильная. Слишком большой спрос, который наша экономика не в состоянии удовлетворить.



За последний год цены на бензин в стране выросли почти на 50 процентов. Продукты питания, такие как красное мясо, мясо птицы, рыба и яйца подорожали на 12,5 процента. Рост затрат вынуждает Domino’s Pizza класть меньше куриных крылышек в заказ на вынос, всего восемь вместо десяти за ту же цену.



Белый дом заявляет, что снижения цен, возможно, придётся ждать до конца года.



БРАЙАН ДИЗ, директор Национального экономического совета: Многие из вас уделяют особое внимание годовому показателю, который составил 7 процентов. Если же мы хотим понять тенденцию, более информативно то, как показатели меняются от месяца к месяцу. Большинство независимых экспертов продолжают прогнозировать замедление роста цен на протяжении 2022 года.



Ожидается, что в ответ на высокую инфляцию Федеральная резервная система в этом году четырежды повысит процентные ставки.



Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.