Американский комик высмеял CNN за весёлую рекламу во время тревожной трансляции из Киева

Телеканал CNN оскандалился, разбавив кадры из столицы Украины музыкальной рекламой американского ресторана Applebee's. По словам сатирика Джимми Дора, эта история похожа на юмористический скетч, а безвкусный рекламный ролик был бы ещё «оскорбительнее», если бы не украинский кризис на заднем плане.

И вот почему я вам это показываю. Заголовок гласит: «Applebee’s разочарован — Applebee’s разочарован! — CNN после неловкого размещения рекламы во время освещения событий на Украине». Готовы? Хотите это видеть?



(Звуки сирен.)



Здесь написано: «В украинской столице слышны сирены воздушной тревоги».



(На экране слева крупная надпись: «Россия вводит войска на Украину». Справа показывают рекламу. Звучит весёлая музыка.)



ПЕСНЯ: Немножко жареного цыплёнка,

Холодное пиво в пятницу вечером,

Джинсы точно по фигуре

И включённое радио…



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Пять бонусных крылышек в придачу к любому бургеру ручной работы. Только в Applebee’s.



Они что, украли это у Эдди Пепитона*? По-моему, именно так и было. Потрясающе! Хотите увидеть это снова? Поставлю ещё раз, смотрите.



(Те же кадры из Киева, сменяющиеся рекламой.)



На самом деле эта реклама — такой отстой, что, если бы не украинский кризис на заднем плане, она была бы гораздо оскорбительнее. По-моему, история под названием «Россия вторглась на Украину» немного скрашивает этот музыкальный ролик, который стыдно смотреть. Таково моё мнение.



Аарон, вы это уже видели?



ААРОН МАТЕ, независимый журналист: Это звучит, точь-в-точь как скетч Эдди Пепитона. Что-то вроде: «Мы переживаем финансовый крах, ни у кого нет работы. Это какое-то безумие. Как бы то ни было… Burger King! Приходите за своим воппером!»



У нас есть крылышки за один доллар! Налетай! Крылышки за один доллар, дамы и господа, во время Армагеддона! Это немного скрасит бомбёжки! Разве я неправ?



Вот что об этом пишут: «Applebee’s приостановил размещение рекламы на CNN, а канал отказался от рекламы в формате «кадр в кадре» при освещении российско-украинского кризиса после неудачного рекламного перехода в четверг, рассказали представители обоих брендов…»



Вот это да! Они приостановят размещение своей рекламы на канале! Можете себе представить, сколько они платят консультантам за советы по контекстной рекламе? Да они могли бы просто разместить это у Алекса Джонса**, и то было бы лучше!



Потрясающе! Но это ещё не всё! «Когда нас поставили в известность о том, что наша реклама была показана таким образом, мы сразу же связались с CNN, чтобы приостановить размещение нашей рекламы на их канале». Ага. Не волнуйтесь, мы приостанавливаем, потом мы вернёмся! Мы только приостанавливаем!



«Это никогда не должно было попасть в эфир, и мы разочарованы действиями канала». Официальный представитель добавил, что бренд «глубоко обеспокоен ситуацией на Украине». Applebee’s… Аарон, вы знали, что Applebee’s глубоко обеспокоен по поводу Украины?



А логотип Applebee’s тоже обеспокоен? А как насчёт генерального директора Applebee’s? Что лично он чувствует по поводу Украины? И будет ли акция: «Свобода Украине. Крылышки в бурбоне, сколько сможете съесть» или что-нибудь ещё? Вот что мне интересно.



Рекламу в формате «кадр в кадре» убрали. Ну разве не потрясающе? Вот что я вам скажу. Джеффа Цукера*** нет всего неделю, а весь канал уже катится в тартарары!



Дата выхода в эфир 27 февраля 2022 года.





* Эдди Пепитон — известный американский комик (прим. ИноТВ).



** Алекс Джонс — скандально известный американский радиоведущий, подвергшийся цензуре в соцсетях за «разжигание ненависти» (прим. ИноТВ).



*** Джефф Цукер — бывший президент CNN, ушёл со своей должности из-за секс-скандала (прим. ИноТВ).