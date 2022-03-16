Эффект «невозможно переоценить»: Yahoo рассказал о секретной программе ЦРУ по подготовке украинской армии

В 2014 году вскоре после начала кризиса на Украине ЦРУ направило на восток страны своих инструкторов с секретной смиссией: обучить украинские войска новейшим и наиболее эффективным методам борьбы и оценить их боевой дух, пишет Yahoo News. Хотя, как отмечает портал, оперативники ЦРУ и покинули страну незадолго до ввода российских войск, они сумели сколотить «сильное ядро» ряда украинских подразделений.

В 2014 году вскоре после начала украинского кризиса и боёв в Донбассе в этом регионе появились сотрудники ЦРУ, сообщает Yahoo News. По словам бывших чиновников агентства, именно тогда небольшая группа ветеранов военизированных формирований под эгидой ЦРУ совершила свои первые секретные поездки на линию соприкосновения, где они встретились со своими украинскими коллегами.

Вскоре ЦРУ осознало, что противостоящие им силы намного превосходят те исламистские группировки, с которыми США сражались после терактов 11 сентября. «Мы очень многому и очень быстро научились, — признал один бывший высокопоставленный сотрудник разведки. — Таких трюков «Талибан»* бы выкинуть не сумел».

Когда же Россия ввела свои войска на территорию Украины в прошлом месяце, переведя конфликт из тлеющий в горячую стадию, то ожесточённое сопротивление Киева во многом стало возможным из-за ныне закрытой программы подготовки ЦРУ. Детали этой программы в беседе с Yahoo News описали многочисленные бывшие американские чиновники.

В рамках программы подготовки на Украине военизированные формирования под эгидой ЦРУ обучали своих украинских коллег снайперскому ремеслу, обращению с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и другим оборудованием. Украинцев также учили скрываться от цифрового наблюдения, с помощью которого русские вскрывали диспозицию украинских войск, что делало их уязвимыми для артобстрелов. ЦРУ также учило пользованию средствами защищённой связи и маскировке, а также тому, как надо выманивать пророссийские силы с их позиций.

Ранее американские чиновники отрицали, что программы подготовки, курируемые ЦРУ, носят наступательный характер. При этом до сих пор конкретные сведения о том, чем именно сотрудники агентства занимались на передовой, не обнародовались. По мнению ряда американских чиновников, эта программа до сих пор приносит свои плоды — особенно на фоне недавнего ввода российских войск на территорию страны.

Когда военизированные формирования под эгидой ЦРУ впервые попали на восток Украины в 2014 году, перед ними стояла двоякая задача. Во-первых, они должны были определить, как агентство могло бы помочь в подготовке украинского спецназа для борьбы с пророссийскими силами.

Однако вторая часть их задания, по словам бывших чиновников, состояла в том, чтобы оценить потенциал и стойкость самих украинцев. Вопрос, по словам собеседника портала, звучал следующим образом: «Их переедут, или же они дадут отпор?» И вскоре агентство доложило: украинцы к бою готовы.

Оперативники ЦРУ учили своих украинских коллег вести иррегулярные боевые действия. «Мы пытались сосредоточиться на оперативном планировании, а затем на действительно сложных военных навыках вроде стрелковой подготовки на дальних дистанциях — причём задача была не только в том, чтобы уметь это делать в теории, но и применять эти навыки на поле боя, чтобы можно было выбивать комсостав противника», — отметил один бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

Вместе с тем, учитывая деликатный характер задач, ЦРУ отправляло на Украину закалённых и эмоционально сдержанных оперативников. «Один просчёт, один не в меру ретивый солдат, и у нас была бы проблема», — вспоминал экс-чиновник, подчеркнув, что для агентства было главным не обострить ситуацию.

Однако по сравнению с борьбой с террористическими группировками реалии противостояния пророссийским силам стали для ЦРУ шоком: их оппоненты пользовались БПЛА, вышками сотовой связи и другой техникой для триангуляции электронных устройств украинцев и агентов ЦРУ на передовой, а затем наносили по ним стремительный удар.

«Украинские солдаты пользовались мобильными телефонами в траншее, — сообщил бывший сотрудник разведки. — Людей рвало на куски».

Сотрудникам ЦРУ пришлось быстро адаптироваться, разрабатывая новые средства и режимы защищённой связи, чтобы люди могли уходить от пристального ока пророссийских сил. В то же время последнее, чего хотело ЦРУ, так это перерастания противостояния с Москвой в более масштабный конфликт. По этой причине, хотя программа и набирала обороты, количество сотрудников ЦРУ, побывавших на востоке Украины, едва ли перевалило за пару десятков.

Кроме того, правила их пребывания в этом районе были крайне строгими: учить и наставлять, но не принимать участия в боевых действиях самим. И всё же, когда в 2017 году Дональд Трамп стал президентом, чиновники Национального совета безопасности беспокоились, что параметры миссии оставляют много пространства для толкования.

Тем не менее, по словам источников портала, несмотря на все эти опасения, программа ЦРУ работала многие годы. Однако на фоне роста угрозы со стороны России в последнее время, администрация Байдена приняла решение эвакуировать из страны весь персонал ЦРУ, так как она опасалась возможных последствий присутствия на передовой даже разведчиков.

Но даже несмотря на то, что инструкторы ЦРУ покинули Украину, эффект от их деятельности там, по словам одного экс-сотрудника агентства, «невозможно переоценить». Как отмечает собеседник Yahoo News, элитные подразделения, подготовленные ЦРУ, стали «сильным ядром» более крупных соединений украинской армии.

Кроме того, часть эффекта от работы оперативников ЦРУ несколько менее очевидна. Например, обученные ЦРУ подразделения спецназа подали пример своими успешными действиями, став образцом для подражания для более крупных украинских соединений.

Мужество, по словам экс-чиновника, может быть заразительным. Так, вдохновляя своих товарищей, «вы на выходе получаете людей, которые сломя голову бегут на звуки стрельбы», считает он.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.