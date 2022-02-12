Insider: сенаторы призвали ЦРУ рассекретить «программу массовой слежки» за американцами

Сенаторы Рон Уайден и Мартин Хайнрих попросили Центральное разведывательное управление обнародовать программу по сбору данных граждан США. По словам политиков, эта инициатива проводилась «втайне» и «вне правовой базы», сообщает The Insider.
Сенаторы Рон Уайден и Мартин Хайнрих заявили, что Центральное разведывательное управление «без надлежащего ордера» проводило секретную программу по сбору данных американцев. Они призвали ведомство раскрыть информацию об этой инициативе, пишет The Insider.
По словам законодателей, ЦРУ действовало «вне правовой базы», которая должна регулировать подобный сбор сведений. «Этот простой факт скрывался от общества и конгресса», — утверждают Уайден и Хайнрих в своём письме.
Сенаторы призвали агентство рассказать всё начистоту о «программе массовой слежки», которая, по их словам, велась тайно. Они также попросили ведомство раскрыть информацию о полученных им данных, правовой основе для их сбора и объёмах информации, которые хранились в ЦРУ.
Их послание было отправлено директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу и главе Национальной разведки Аврил Хэйнс ещё в апреле 2021 года. Однако в общественном доступе отредактированный текст письма появился только сейчас, отмечает издание.
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