Daily Wire: существование биолабораторий на Украине уже признали Пентагон и Госдеп, но некоторые не унимаются с обвинениями в лжи и предательстве

Хотя официальная позиция американских властей по биолабораториям на Украине неоднократно менялась, уже и Пентагон, и Госдепартамент признали их существование, финансирование США и изучение опасных патогенов, напоминает ведущий Daily Wire Майкл Ноулз. Однако это не помешало сенатору Митту Ромни обвинить бывшего члена палаты представителей и военнослужащую Тулси Габбард во лжи и предательстве за призыв закрыть эти объекты ради всеобщей безопасности.

Между Тулси Габбард (бывший член палаты представителей США. — ИноТВ) и Миттом Ромни (член сената США от штата Юта. — ИноТВ) произошла небольшая стычка. Как вы могли ожидать, Тулси права, а Митт — нет. В чём же причина размолвки? Об этой теме мы много говорили на нашей передаче в последние пару недель.

Речь идёт о биолабораториях на Украине, которые финансировались и отчасти были построены Соединёнными Штатами. При этом, как утверждала официальная линия, которую продвигает американское глубинное государство, этих лабораторий не существует. «Ну ладно, они существуют, но мы ни при чём. Хорошо, они существуют, и мы финансировали и построили кое-какие из них, но это для обычных научных исследований. Хорошо, на самом деле, ими руководят военные, но патогены, которые там изучают, не особо опасны. Так и быть, они вообще-то чрезвычайно опасны, и мы до чёртиков боимся, что они попадут в руки к русским».

Позиция разительно менялась. И мы на это указали. Но стоит вам что-то об этом упомянуть, стоит сказать что-то, противоречащее официальной версии, которую толкает американское глубинное государство, вас тут же называют «марионеткой Путина», или «марионеткой Си Цзиньпина», или «настроенным против Америки», или «предателем», или ещё кем бы то ни было. А вы просто обращаете внимание на реальные факты, правдивость которых сейчас признаёт даже Госдепартамент.

И вот, Тулси Габбард совершила огромную ошибку и высказалась о том, что, как нам известно, действительно существует.

ТУЛСИ ГАББАРД: Перед нами неоспоримые факты. На Украине есть от 25 до 30 биолабораторий, которые финансируют США. Как заявило американское правительство, в этих биолабораториях проводятся исследования опасных патогенов. На Украине сейчас проходят боевые действия, много где идут бомбардировки и обстрелы. И эти объекты, даже в самых безопасных условиях, могут запросто оказаться в уязвимом положении, из-за которого произойдёт утечка патогенов.

Как и COVID-19, эти патогены не различают границ. Если случайно или намеренно произойдёт утечка, они стремительно распространятся по всей Европе, Соединённым Штатам и всему остальному миру и повлекут за собой неописуемые страдания и смерть. Поэтому чтобы защитить американский народ, народ Европы, народ во всём мире, эти лаборатории необходимо незамедлительно закрыть, а патогены, которые находятся в их распоряжении, уничтожить.

Вы услышали что-то неправильное в её словах? Я — нет. Факты, которые она упомянула, на данный момент уже неоспоримы. Мы уже говорили об этом на нашей передаче, показывали документы от Госдепартамента, от Пентагона. Лаборатории существуют, лаборатории изучают опасные патогены. И Госдепартамент, и Пентагон теперь уже признают, что так оно и есть. Вы не согласны с выводом Тулси, что нам необходимо обезопасить эти лаборатории? Что, если произойдёт утечка этих патогенов после двух лет пандемии, связанной с вирусом, с большой долей вероятности тоже появившимся в лаборатории, которую мы по стечению обстоятельств тоже финансировали — в Уханьском институте вирусологии…

После того как мы два года прожили в таких условиях, да даже если бы мы в них два года и не жили, даже если бы всего этого не было, только при мысли о том, что там есть опасные патогены, которые могут распространиться по всему миру, очевидно, что нам необходимо закрыть эти лаборатории. Мы должны обеспечить их безопасность, они находятся в зоне боевых действий, где разъезжают российские танки. Могли бы вы поспорить с чем-либо, что Тулси сказала? Митт Ромни смог.

Митт Ромни опубликовал твит, в котором он заявил, цитирую: «Тулси Габбард вторит лживой российской пропаганде. Её предательская ложь легко может привести к гибели людей». Каких-то дополнительных твитов Митт Ромни не опубликовал. Потому что он врёт как дышит.

По его словам, утверждения о том, что США финансировали биолаборатории на Украине, — «лживая российская пропаганда». Но в этом нет никакой лжи. Это правда, что русские использовали реальное существование этих биолабораторий в качестве пропаганды, китайцы использовали это в качестве пропаганды тоже. Но лучшая пропаганда основывается на факте. А факт заключается в том, что американская армия финансировала, да и всё ещё финансирует эти лаборатории. Она их финансирует с 2005 года. Это просто факт. Никакая не «лживая пропаганда», а истинный факт.

Митт Ромни же называет Габбард «предательницей» — Габбард, которая служит в американской армии и состояла в конгрессе. А он называет её «предательницей» и «убийцей» за то, что она говорит правду.

В эти дни чёртов Митт Ромни каким-то образом оказывается не на той стороне практически в каждом политическом вопросе, с которым он имеет дело. Да и во многих в прошлом тоже.

Дата выхода в эфир 16 марта 2022 года.