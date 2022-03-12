Press TV: «накроет всю Европу» — Россия призвала ООН не игнорировать разработку биооружия на Украине

На заседании Совета Безопасности ООН Москва обвинила Вашингтон в финансировании биолабораторий на Украине. По словам постпреда России Василия Небензи, существование подобных объектов угрожает безопасности всего континента, передаёт Press TV.

США и Россия обменялись обвинениями в Совете Безопасности ООН. Москва настаивает на том, что американские власти финансировали программу исследований биологического оружия на Украине, но Вашингтон утверждает, что эта информация не соответствует действительности, пишет Press TV.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское правительство позволило использовать собственный народ в качестве подопытных кроликов для исследований биологического оружия. По словам дипломата, в лабораториях изучали распространение вирусов с помощью птиц и летучих мышей, что привело к росту вспышек заболеваний в стране в последние годы.

«Призываем задуматься о вполне реальной биологической угрозе для населения европейских стран, которую может породить бесконтрольное расползание биоагентов с Украины, которое, как показал опыт COVID-19, невозможно остановить. При таком сценарии накроет всю Европу», — предупредил Небензя. При этом он отметил, что вероятность такого развития событий особенно высока с учётом интереса к опасным патогенам, работу над которыми курировал Пентагон, со стороны радикальных группировок.

В ответ постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за попытку «отвлечь внимание» мирового сообщества. Более того, она заявила, что Москва якобы неоднократно осуждала других за «нарушения, которые сама совершала», подчёркивает Press TV.

«У Украины нет программы по биологическому оружию. Не существует никаких украинских лабораторий по биологическому оружию, которые поддерживают США, — ни у границы с Россией, ни где-либо ещё», — добавила Томас-Гринфилд.

Глава ООН по разоружению признался, что организации не располагает данными о какой-либо программе по биологическому оружию на Украине. Киев также отрицает, что проводил подобные исследования на своей территории.

Однако накануне американские власти выступили с «ошеломляющим признанием», подтвердив, что на Украине размещаются финансируемые США «биологические исследовательские центры». На слушаниях в сенате заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выразила обеспокоенность после того, как Россия опубликовала документы, свидетельствующие о том, что Вашингтон приказал Киеву срочно ликвидировать следы программы, которая, предположительно, была связана с созданием запрещённого оружия, обращает внимание Press TV.

Ранее Минобороны РФ заявило, что обнаружило доказательства существования на Украине биолабораторий, финансируемых США. По информации ведомства, в стране была создана «сеть», насчитывающая более 30 объектов.

Между тем администрация Джо Байдена стремится оклеветать Россию, готовя потенциальную провокацию с запрещённым оружием на Украине. Такое мнение в интервью Press TV высказал американский журналист и политолог Дон ДеБар.

«Это заявление Белого дома — при условии что Байден понял или увидел его до того, как с ним выступила Джен Псаки, — следует рассматривать как предупреждение о том, что США планируют применить химическое оружие на Украине, а затем попытаться обвинить в этом Россию», — предположил эксперт.

«Если они это сделают, то допустят серьёзный просчёт. Никто в мире — за исключением, быть может, половины или даже меньше жителей США — не поверит этому. И я не имею в виду тот показатель общественного мнения, который покажут опросы The New York Times, CNN или Reuters. Я говорю о том, во что настоящие люди здесь будут готовы поверить на фоне собственных злоключений, ведь цена за галлон бензина уже колеблется в районе 10 долларов, а хлеб вот-вот подорожает в три или четыре раза», — добавил ДеБар.