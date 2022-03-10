«Закрыть немедленно!» — экс-конгрессмен США предупредила об опасности американских биолабораторий на Украине
В числе немногих известных нам взрослых людей во внешнеполитических кругах — бывший конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард. Мы рады, что сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время! Не будем даже напирать на тот факт, что то, что они называли «российской дезинформацией», оказалось правдой. Виктория Нуланд, которая у нас отвечает за этот конфликт, только что призналась, что на Украине есть опасные биологические вещества — насколько Вас это беспокоит?
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Меня это крайне беспокоит. Точно так же это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Серьёзность ситуации действительно невозможно переоценить. Прежде всего, она не сказала «нет», когда (сенатор США. — ИноТВ) Марко Рубио спросил её, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Да!
ТУЛСИ ГАББАРД: Итак, если оно там было или есть, это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они категорически… пытались это скрывать. Вы очень хорошо об этом рассказали. И когда это наконец вскрылось, они, вместо того чтобы сказать: «Знаете, это кризис, чрезвычайная ситуация, у нас патогены посреди зоны боевых действий…»
Да!
ТУЛСИ ГАББАРД: «… не только в одном каком-то месте, но где-то в 20 — 30 лабораториях на Украине. Это кризис мирового значения, мы немедленно примем меры!» — так отреагировал бы ответственный руководитель, учитывая, какой сейчас критический момент. А как повели себя они? Отвечая на вопрос сенатора Рубио, она сразу же начала перекладывать вину. Мы превентивно назначим виноватого…
Именно!
ТУЛСИ ГАББАРД: … на случай, если что-то произойдёт с этими патогенами. Кто знает, что делается в этих лабораториях? Прежде чем случится что-нибудь плохое, просто скажем: «Знаете, во всём виноваты плохие ребята». Это верх безответственности — то, как они отвечают, их попытки скрыть правду, тот факт, что они не принимают необходимых мер.
Потому что если боевые действия на Украине не прекратятся прямо сейчас, сегодня, мы можем с уверенностью сказать, что одна из этих лабораторий, или даже не одна, будет повреждена, безопасность будет нарушена, и это скажется не только на украинцах: мы можем получить ещё один глобальный кризис, учитывая, какой патоген может оттуда выйти. Мы только что пережили это с COVID. Не могли же мы так быстро позабыть об этом!
И опять американские государственные структуры тайно, без нашего ведома финансируют исследования, представляющие угрозу для мира. И за это никого никогда не наказывают!
Кстати, о безнаказанности. Мне интересно Ваше мнение вот о чём: 27 внешнеполитических «тяжеловесов» только что подписали открытое письмо с призывом ввести, как они это называют, «ограниченную бесполётную зону» над Украиной. В числе подписавших — бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО Филип Бридлав, (бывший. — ИноТВ) посол США на Украине Уильям Тейлор, бывший постпред США в НАТО Курт Волкер и так далее. Что именно они предлагают? И мудрая ли это мысль, как Вы считаете?
ТУЛСИ ГАББАРД: Нет. Одно последнее замечание про опасность этих лабораторий, которые США финансируют не только на Украине, но и по всему миру. Их надо закрыть немедленно!
Да!
ТУЛСИ ГАББАРД: Их надо закрыть немедленно! Они небезопасны, они представляют угрозу для мира, их надо закрыть немедленно.
Что же касается «бесполётной зоны», которую предлагают и поддерживают так называемые эксперты в области внешней политики… Послушайте, Такер, они пытаются проявить жёсткость, они пытаются сказать, что нам надо что-то делать. Это я понимаю. Так много страдания нам показывают по телевизору и днём, и ночью! И я понимаю досаду американского народа, потому что мы хотим, чтобы это прекратилось.
Но наши лидеры, вместо того чтобы проявить ответственность и сказать: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы облегчить дипломатическое урегулирование и прекратить этот конфликт. Президент Зеленский дал такую возможность всего 24 или 36 часов назад», — вместо этого они сосредоточились на том, чтобы просто сделать что-то жёсткое, ввести «бесполётную зону».
А ведь украинскому народу это не поможет! Это только усугубит ситуацию! И американскому народу это не поможет, а только всё усугубит! Это приведёт к резкой эскалации кризиса, нашим лётчикам придётся вступать в прямую конфронтацию с российскими лётчиками, таким образом, у нас будет война с Россией — другой ядерной державой. Это подтолкнёт нас, приведёт нас на грань ядерной катастрофы, ядерной войны, которая могла бы уничтожить мир!
Да, и Украину. Спасём Украину путём её разрушения!
ТУЛСИ ГАББАРД: И Украину! Именно! Ирак, Ливия, Сирия — можно ещё долго перечислять. Надо усвоить эти уроки и остановить это безумие.
Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.
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