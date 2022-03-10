«Закрыть немедленно!» — экс-конгрессмен США предупредила об опасности американских биолабораторий на Украине

США финансировали опасные биологические исследования в лабораториях на Украине, что должно внушать огромное беспокойство всему миру, заявила в интервью Fox News бывший конгрессмен Тулси Габбард. По её словам, биолаборатории «надо закрыть немедленно», пока не произошло утечки смертоносных патогенов. Габбард обратила особое внимание на то, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд не стала отрицать наличия у Украины биологического и химического оружия.

В числе немногих известных нам взрослых людей во внешнеполитических кругах — бывший конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард. Мы рады, что сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время! Не будем даже напирать на тот факт, что то, что они называли «российской дезинформацией», оказалось правдой. Виктория Нуланд, которая у нас отвечает за этот конфликт, только что призналась, что на Украине есть опасные биологические вещества — насколько Вас это беспокоит?



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Меня это крайне беспокоит. Точно так же это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Серьёзность ситуации действительно невозможно переоценить. Прежде всего, она не сказала «нет», когда (сенатор США. — ИноТВ) Марко Рубио спросил её, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.



Да!



ТУЛСИ ГАББАРД: Итак, если оно там было или есть, это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они категорически… пытались это скрывать. Вы очень хорошо об этом рассказали. И когда это наконец вскрылось, они, вместо того чтобы сказать: «Знаете, это кризис, чрезвычайная ситуация, у нас патогены посреди зоны боевых действий…»



Да!



ТУЛСИ ГАББАРД: «… не только в одном каком-то месте, но где-то в 20 — 30 лабораториях на Украине. Это кризис мирового значения, мы немедленно примем меры!» — так отреагировал бы ответственный руководитель, учитывая, какой сейчас критический момент. А как повели себя они? Отвечая на вопрос сенатора Рубио, она сразу же начала перекладывать вину. Мы превентивно назначим виноватого…



Именно!



ТУЛСИ ГАББАРД: … на случай, если что-то произойдёт с этими патогенами. Кто знает, что делается в этих лабораториях? Прежде чем случится что-нибудь плохое, просто скажем: «Знаете, во всём виноваты плохие ребята». Это верх безответственности — то, как они отвечают, их попытки скрыть правду, тот факт, что они не принимают необходимых мер.



Потому что если боевые действия на Украине не прекратятся прямо сейчас, сегодня, мы можем с уверенностью сказать, что одна из этих лабораторий, или даже не одна, будет повреждена, безопасность будет нарушена, и это скажется не только на украинцах: мы можем получить ещё один глобальный кризис, учитывая, какой патоген может оттуда выйти. Мы только что пережили это с COVID. Не могли же мы так быстро позабыть об этом!



И опять американские государственные структуры тайно, без нашего ведома финансируют исследования, представляющие угрозу для мира. И за это никого никогда не наказывают!



Кстати, о безнаказанности. Мне интересно Ваше мнение вот о чём: 27 внешнеполитических «тяжеловесов» только что подписали открытое письмо с призывом ввести, как они это называют, «ограниченную бесполётную зону» над Украиной. В числе подписавших — бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО Филип Бридлав, (бывший. — ИноТВ) посол США на Украине Уильям Тейлор, бывший постпред США в НАТО Курт Волкер и так далее. Что именно они предлагают? И мудрая ли это мысль, как Вы считаете?



ТУЛСИ ГАББАРД: Нет. Одно последнее замечание про опасность этих лабораторий, которые США финансируют не только на Украине, но и по всему миру. Их надо закрыть немедленно!



Да!



ТУЛСИ ГАББАРД: Их надо закрыть немедленно! Они небезопасны, они представляют угрозу для мира, их надо закрыть немедленно.



Что же касается «бесполётной зоны», которую предлагают и поддерживают так называемые эксперты в области внешней политики… Послушайте, Такер, они пытаются проявить жёсткость, они пытаются сказать, что нам надо что-то делать. Это я понимаю. Так много страдания нам показывают по телевизору и днём, и ночью! И я понимаю досаду американского народа, потому что мы хотим, чтобы это прекратилось.



Но наши лидеры, вместо того чтобы проявить ответственность и сказать: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы облегчить дипломатическое урегулирование и прекратить этот конфликт. Президент Зеленский дал такую возможность всего 24 или 36 часов назад», — вместо этого они сосредоточились на том, чтобы просто сделать что-то жёсткое, ввести «бесполётную зону».



А ведь украинскому народу это не поможет! Это только усугубит ситуацию! И американскому народу это не поможет, а только всё усугубит! Это приведёт к резкой эскалации кризиса, нашим лётчикам придётся вступать в прямую конфронтацию с российскими лётчиками, таким образом, у нас будет война с Россией — другой ядерной державой. Это подтолкнёт нас, приведёт нас на грань ядерной катастрофы, ядерной войны, которая могла бы уничтожить мир!



Да, и Украину. Спасём Украину путём её разрушения!



ТУЛСИ ГАББАРД: И Украину! Именно! Ирак, Ливия, Сирия — можно ещё долго перечислять. Надо усвоить эти уроки и остановить это безумие.



Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.