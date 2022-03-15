Экс-конгрессмен США: американские СМИ продолжают лгать о биолабораториях на Украине

Несмотря на многочисленные заявления американских официальных лиц о том, что на территории Украины действительно есть лаборатории, работающие с опасными патогенами при поддержке США, господствующие СМИ продолжают делать вид, будто всё это «российская пропаганда», отмечает бывший конгрессмен Тулси Габбард в интервью Fox News. Сенатор США Митт Ромни даже призвал арестовать Габбард — за то, что она привлекала внимание к опасности, исходящей от украинских биолабораторий.

Тулси Габбард очень хорошо знает, каким должен быть разумный анализ кризисов. Митт Ромни говорит, что за это её надо арестовать. Но пока не арестовали. Так что сегодня она с нами. Тулси Габбард, большое спасибо, что нашли для нас время.



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Вам спасибо, Такер.



Что бы вы ответили Митту Ромни?



ТУЛСИ ГАББАРД: Прежде всего, я считаю, важно отметить, что здесь речь идёт не о разногласиях или инакомыслии, речь идёт о фактах. О правде.



Да.



ТУЛСИ ГАББАРД: Сенатор Ромни и все эти «говорящие головы» в мейнстримных СМИ механически повторяют клевету Хиллари Клинтон*, но факты остаются фактами. Во-первых, они обвиняют меня в том, что я говорила, что на Украине есть лаборатории по созданию биологического оружия. Ничего такого я никогда не утверждала. Однако я говорила, что на Украине есть биолаборатории, получавшие поддержку от США и содержащие опасные патогены, и что в случае нарушения целостности этих лабораторий мы и весь мир можем столкнуться с пандемиями в будущем. Что это опасный кризис, с которым надо разбираться незамедлительно, эти патогены надо уничтожить.



Во-вторых, они отрицают — несмотря на обилие доказательств! — отрицают само существование этих биолабораторий! Меня это просто шокирует. Мы слышали снова и снова, вы показывали столько видеозаписей, на которых люди из мейнстримных СМИ говорят: «эти якобы биолаборатории», — как будто это какая-то фантазия. А ведь наши собственные официальные лица — из Госдепартамента, Министерства обороны и так далее — раз за разом заявляли, что эти биолаборатории на Украине содержат опасные патогены, и мы очень обеспокоены тем, что их целостность может быть нарушена. Это опасение я не переставала озвучивать, потому что это проблема не левых и правых, демократов и республиканцев, это серьёзная угроза безопасности, жизни и здоровью американцев и людей по всему миру.



Итак, СМИ лгут. И лгут не только об этом. Пару дней назад вы видели заголовки: «Тулси Габбард получила деньги от агента России». СМИ переврали тот факт, что гражданка США пожертвовала моей избирательной кампании 59 долларов. Это женщина, с которой я никогда не встречалась, никогда не разговаривала, с которой я не знакома, о которой я ничего не знаю. Но каким-то образом они считают себя вправе заявлять: «Тулси Габбард проплачена!»



Опасность того, что СМИ так нагло врут американскому народу, эти так называемые журналисты, у которых есть обязанности перед общественностью… Опасность в том, что это прямая угроза нашей демократической республике. Потому что они по-прежнему остаются безнаказанными, они продолжают бездумно повторять и распространять эту ложь. И их необходимо призвать к ответу, их необходимо разоблачать.



И, кстати, государственные структуры США ведь заявляли о том, что на Украине есть биологическое оружие, биологическое оружие времён СССР…



ТУЛСИ ГАББАРД: Заявляли, и не раз!



…и что мы собирались его уничтожить. И не уничтожили. Они сами об этом говорили! Мы просто отвечаем на их собственные заявления. Не могли бы вы вкратце описать их образ мыслей? Это меня больше всего пугает. Мы можем дискутировать о том, что нам считать фактами, но если мы неспособны мыслить рационально, если наше первое побуждение — заклеймить то, что нам не нравится, предательской пропагандой и требовать сажать людей в тюрьму… Кто вообще руководит этой страной?



ТУЛСИ ГАББАРД: Я считаю, важно признать, что факты существуют. Особенно в данном случае. Факты существуют. И первой на войне погибает правда. Именно это мы сейчас и видим: у людей очень конкретная повестка дня, признавать правду они отказываются, от диалога они отказываются, вместо этого они сразу же прибегают к своей старинной тактике — затыкать рот, клеветать, уничтожать репутацию любого, кто осмелится сказать то, что им не нравится.



Дата выхода в эфир 14 марта 2022 года.



* Во время предвыборной кампании 2020 года Хиллари Клинтон заявляла, что кандидат в президенты США Тулси Габбард работает на Россию (прим. ИноТВ).